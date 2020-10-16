Экс-президенту Франции Саркози предъявили обвинение в создании "преступной группировки"

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в создании "преступной группировки" из-за предполагаемого финансирования лидером Ливии Муаммаром Каддафи его президентской кампании 2007 года.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру.

По данным следствия, несколько миллионов евро полученных денег могли пойти на реабилитацию ливийского диктатора на международной арене. Прокуратура подписала дополнительный обвинительный акт о продлении расследования фактов "преступной группировки".

Сам Саркози на своей странице в Facebook заявил, что он не виноват.

"Французы должны знать, что я не виноват в том, в чем меня обвиняют. В конечном итоге я докажу свою полную невиновность", – написал он, добавив, что новое обвинение его очень удивило.

Напомним, экс-президент Франции Николя Саркози опровергнул обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году.