США открывают авиамаршруты, заблокированные с момента аннексии Крыма

США разрешат полеты гражданской авиации в определенных частях Района полетной информации (РПЛ) Симферопольский, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине. Такое решение Федеральной авиационной администрации США (FAA) вступит в силу с 27 октября 2020 года.

Об этом говорится в документе FAA.

"FAA установила, что полеты гражданской авиации США могут безопасно возобновиться в указанных районах РПЛ Симферопольский, после окончания срока запрета на полеты 27 октября 2020 года. Несмотря на то, что FAA ожидает, что Российская Федерация продолжит утверждения о нелегитимных территориальных требованиях в ближайшем будущем, Украина продемонстрировала устойчивую приверженность принятию соответствующих мер для минимизации рисков для безопасности полетов в районах РПЛ Симферопольский", – указано в документе.

В то же время, FAA параллельно продлила на год, до 27 октября 2021 года, запрет на полеты в определенных районах РПЛ Днепропетровск (к востоку от Запорожья, Днепра и Харькова до границы с РФ) из-за повышенной опасности для гражданской авиации в связи с боевыми действиями на Донбассе.

Заместитель главы МИД Евгений Енин у себя в Facebook отметил, что решение американского транспортного ведомства подтверждает действенные меры со стороны Украины по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации.

"Этот шаг является подтверждением того, что Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации как в Симферопольском летном районе, так и в международном воздушном пространстве. Указанное решение позволит эффективно использовать транспортный потенциал нашего государства и значительно увеличит поступления в казну Украины", – написал он.

Руководитель Украэроруха Андрей Ярмак отметил, что выводы FAA о надлежащем уровне безопасности в международном воздушном пространстве над открытым морем, является очередным очень важным признанием для авиационного сообщества всего мира.

"Они основываются на профессиональной оценке комплекса мероприятий, которые были воплощены (Украиной) для минимизации угроз и уровня безопасности полетов в западной части Симферопольского района полетной информации", – заявил Ярмак.

Напомним, британский лоукостер easyJet получил разрешение на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года. До этого easyJet никогда не летала в Украину, а на постсоветском пространстве работала только в России.