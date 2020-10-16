Во Франции учителю отрубили голову за карикатуры из Charlie Hebdo

Во Франции неизвестный мужчина был застрелен полицией в городе Конфлан-Сент-Онорин к западу от Парижа после того, как отрубил голову школьному учителю истории. Прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом предполагает, что преступник был родственником одного из его учеников и решил наказать педагога за то, что тот показал в школе карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo.

Об этом пишет Коммерсантъ.

Полицейских вызвали свидетели нападения. По прибытию на место, правоохранители наткнулись на неизвестного, вооруженного ножом, который попытался скрыться. В ответ на требование сдаться, тот атаковал полицейских и был застрелен.

Личность преступника пока не известна. Убийство учителя он сфотографировал и выложил в Twitter, с угрозами "неверным" и президенту Макрону.

В публикации он назвал себя Абдуллой, а его аккаунт Аль Ансар @Tchetchene_270, возможно, указывает на его чеченское происхождение.

В прокуратуре предполагают, что убийца состоял в "террористическом преступном сообществе".

Сообщается, что на место происшествия направляется премьер-министр республики Жан Кастекс, а глава МВД Жеральд Дарманен прервал свой визит в Марокко и возвращается на родину.

Напомним, в начале сентября Charlie Hebdo опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали и застрелили 12 человек в редакции Charlie Hebdo, в котором, в числе прочего, публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Двое исламистов скрывались два дня, но в результате полицейским удалось их найти и ликвидировать.

На обложке первого номера Charlie Hebdo, вышедшего после нападения исламистов на редакцию журнала, была размещена карикатура на Мухаммеда.

В Париже после нападения на редакцию Charlie Hebdo прошел марш в память погибших и защиту свободы слова. В марше приняли участие более 1,5 миллиона человек, включая лидеров десятков стран. Массовые акции прошли и в других странах мира.

Главный редактор и издатель журнала Лоран Сурисо Charlie Hebdo в первые дни после теракта говорил, что не планирует в дальнейшем публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.