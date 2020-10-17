Война в Карабахе, день 20-й. Отрезанная голова, контрабанда оружия, прорыв у Гадрута

Первое видео из занятого азербайджанской армией Гадрута появилось еще 15 октября, 16-го октября стало понятно, что город взят. Напомним, что о взятии Гадрута Ильхам Алиев заявлял еще 9 числа, в реальности азербайджанцам потребовалась еще неделя. Взятие Гадрута означает фактически решенное взятие армией Азербайджана Физули и соседних сел в ближайшее время.

Видео, снятое в районе Джебраила, в кадре армянские танки и убитые бойцы.

Армянские силы, после того, как держали оборону 7 дней, отступили на прилегающие высоты и используют по противнику артиллерию.

Тем временем президент Азербайджана обозначил следующую важную цель: это город Шуша.

В сети появилось фото уничтоженной азербайджанцами пусковой машины ОТРК "Эльбрус".

Прозвучало также громкое заявление со стороны Баку об уничтоженном армянском комплексе С-300. Но фактическое подтверждение (как и опровержение) пока не предоставлено.

Вечером 16 октября был обстрелян Степанакерт - столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Появляются новые видео, свидетельствующие о разрушении мирных объектов.

Видео разрушенного кладбища, об обстреле которого накануне заявляли азербайджанцы.

Разрушения в Мартуни.

Международная реакция на конфликт по-прежнему ограничивается обеспокоенными заявлениями или намеками: так. РФ сообщает о военно-морских учениях в Каспийском море, неподалеку побережья Азербайджана.

В 2015 году, после того, как турки сбили российский самолет, турецкая экономика серьезно пострадала от запрета на ввоз овощей и фруктов в РФ и от запрета турецким рабочим работать на российских строительных объектах и многие ожидают таких же действий со стороны России в этот раз.

Накануне Россельхознадзор запретил ко ввозу в РФ через порт Туапсе 115 тонн турецких мандаринов, гранатов и груш (фрукты оказались заражены средиземноморской плодовой мухой). Считать это началом торговой войны с Турцией сложно. Хотя некоторые комментаторы и сопоставляют этот инцидент с заявлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия "никогда не квалифицировала Турцию как нашего стратегического союзника".

Сама Армения ввела эмбарго на ввоз любых товаров из Турции в Армению.

В странах Европы армяне выходят на акции протеста, требуя прекратить войну и перекрывая дороги. На дипломатическом уровне давления на Турцию и Азербайджан нет, а позиции Баку и Еревана по поводу переговоров и прекращения огня не совпадают.

В этот же день, 16 октября, Ильхам Алиев заявил, что богатые представители армянской диаспоры в РФ в складчину купили самолет Ил-76 и контрабандой переправляют на нем в Армению добровольцев, а также оружие - ПТРК и ПЗРК. О том, где именно российские армяне приобрели это оружие, предположений публично не выдвигали. Ранее заявлялось также о том, что вооружения поступают в Армению из России через Иран.

Утверждается, что эти поезда везут из РФ через территорию Ирана оружие для армянской армии.

Турция, которая уже фактически не скрывает своего участия в конфликте в Нагорном Карабахе, провела в Синопе пробные стрельбы С-400. Если ракетные комплексы будут перенесены к Трапезунду, у Турции появится возможность поражать воздушные цели над территорией Армении. Насколько боеспособны турецкие расчеты для С-400, неясно.

Тестовые стрельбы С-400.

16 октября Азербайджан заявил, что армяне обстреляли Нахичевань (обособленный азербайджанский регион) из ОТРК. Ереван опроверг эту информацию. Позже оказалось, что кадры сняты в Гяндже, который армяне действительно обстреливали.

Однако какая-то ракета по Нахичевани все-таки прилетела. На фото - осколки.

Нахичевань расположена в стороне от "основного" Азербайджана. Красная стрелка показывает на город Ордубад, куда якобы нанесли удар армяне.

Отдельные снаряды продолжают прилетать на территорию соседнего Ирана, что вызвало переброску дополнительных сил к границе с Нагорным Карабахом. Иран сбивает залетающие через границу БПЛА, и комментаторы не исключают, что вскоре может дать такой же "случайный" залп в ответ, чтобы принудительно отодвинуть боевые действия от своей границы.

Сведения о потерях среди азербайджанских и армянских военных по-прежнему неточны. Баку не обнародует свои списки, однако в армянских соцсетях пользователи пытаются самостоятельно составить списки убитых азербайджанских военных. Список приближается к 500 именам.

Похороны азербайджанских военных.

Со своей стороны армяне сообщают о 630 убитых. Однако информация из районов боевых действий поступает не очень оперативно и с погрешностями.

Похороны армянских военных.

Бурное обсуждение вызвала появившаяся в соцсетях фотография азербайджанских военных, один из которых держит отрезанную голову (предположительно, армянского бойца). Армяне утверждают, что снимок сделан не позднее чем несколько дней назад, и что на фотографии бойцы 701-й мотострелковой бригады, публикуются даже их военные билеты.

Как минимум один такой эпизод известен по предыдущему конфликту 2016 года, когда одному из армянских солдат отрезали голову.