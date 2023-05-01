Говорили о русофобии и притеснении: в Латвии прошел митинг пророссийских сил (фото)

Представители политической партии "Русский союз Латвии" усмотрели русофобию в том, что в театрах отменили спектакли для детей на русском языке. Также сторонникам России не понравился запрет отмечать "день победы" 9 мая.

В Риге (Латвия) россияне и пророссийские настроенные граждане собрали митинг, на котором выступали "против русофобии". Видео опубликовало медиа Nexta в своем телеграм-канале в понедельник,1 мая.

Известно, что акцию организовал "Русский союз Латвии". Его участники собрали возле памятника поэту Янису Райнису людей, вручили им красные флаги и транспаранты.

Люди с красными флагами и транспарантами вышли на митинг в столице Латвии Фото: Скрин видео

Депутат Европарламента и сопредседатель "Русского союза" Татьяна Жданок агитировала всех присутствующих подписать электронное письмо, которое позже организация передаст евродепутатам.

Сторонники политической организации требуют:

отменить запрет на празднование 9 мая;

вести в государственных школах обучение на русском языке;

отменить недавно введенные требования для граждан России, которые проживают в Латвии;

сделать службу в ВС Латвии добровольной.

Пророссийски настроенные активисты вышли на митинг и выдвинули свои требования Фото: Скрин видео

Кроме того Жданок в своем выступлении пожаловалась на то, что официальная Рига якобы ущемляет права россиян и русскоговорящих, которые проживают в Латвии.

Сопредседатель "Русского союза" Татьяна Жданок агитировала всех пришедших на митинг подписать петицию против "русофобии" Фото: Скрин видео

"Появляется все больше антирусских инициатив — снос памятников, переименование улиц, отказ предоставлять информацию и обслуживать на русском языке, отмена спектаклей на русском языке для детей в кукольном театре, удаление титров на русском языке в кино, запрет предвыборной агитации на русском", — сказала она во время митинга.

Пророссийский митинг в Латвии: как отреагировали официальные лица

По состоянию на сейчас Министерство иностранных дел Латвии никак не отреагировало на первомайский митинг.

Министерство иностранных дел Украины пока тоже не отреагировало на пророссийский митинг в Риге.

Напомним, в начале марта в Кишиневе на языковом митинге заметили россиян. Журналист пообщался с противниками переименования государственного языка Молдовы и выяснил, что они владеют только русским. Более того, практически все опрошенные признались, что в разное время приехали в Кишинев из РФ.

СМИ также писали о том, что 22 февраля в Германии потроллили сторонников Путина. Группа людей с флагами России прошлась по улицам немецкого города Гера под цирковой марш, который включили местные жители, выражая таким образом поддержку Украине.