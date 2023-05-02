Продавал британцам ядерные секреты: в Иране казнили бывшего замминистра-шпиона, – СМИ

Экс-замминистра обороны Алиреза Акбари около 10 лет был "кротом" британских спецслужб в Иране и раскрыл ядерный объект "Фордо". Разведка МI-6 заплатила ему около 2,4 миллиона долларов за выдачу госсекретов, отметили журналисты.

В Иране в январе 2023 года казнили бывшего заместителя министра обороны, 62-летнего Алирезу Акбари, который около 10 лет предоставлял Великобритании важные разведданные об иранских ядерных и военных программах. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей западных разведок и иранских чиновников.

Имя Акбари долго держали в тайне, но его казнь 11 января в Иране пролила свет на то, что скрывали 15 лет. Акбари был "кротом" британских спецслужб в Иране с доступом высокого уровня к ядерным и оборонным секретам, отметили авторы материала.

Великобритания никогда публично не признавала, что г-н Акбари, получивший британское гражданство в 2012 году, был ее шпионом.

Сведения, которые он предоставлял, были очень важны для доказательств того, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие и для убеждения мирового сообщества усилить санкции против Ирана.

Акбари жил двойной жизнью — публично он был религиозным фанатиком и политическим ястребом, высокопоставленным военным командиром Корпуса стражей исламской революции и заместителем министра обороны.

Впоследствии он уехал в Лондон, чтобы заняться бизнесом. С 2004 года Акбари предоставлял британцам секреты ядерной программы Ирана, а в 2012 году получил британское гражданство, рассказали собеседники NYT.

В Иране заявили, что Акбари раскрыл личности и деятельность более 100 иранских влиятельных чиновников, в том числе главного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого Израиль устранил в 2020 году, отметили журналисты.

Израиль устранил Мохсена Фахризаде в 2020 году

Британский шпион Акбари раскрыл ядерный объект "Фордо"

Представители западной разведки и органов нацбезопасности выяснили, что в 2019 году с помощью российских разведчиков власти Ирана обнаружили раскрытие секретной программы по созданию ядерного оружия на объекте "Фордо" в горах возле Тегерана. До сих пор остается неизвестным, как Россия получила эту информацию, отмечает NYT.

В апреле 2008 года Великобритания получила и передала Израилю и западным агентствам разведданные о заводе "Фордо", где обогащали уран Эти сведения изменили мировое представление об иранской ядерной программе, как и планы Запада по противодействию ей.

"Информация о "Фордо" потрясла нас. Большой вклад британцев в объединенные усилия Запада по сбору данных об иранском ядерном проекте заключался в человеческой разведке. Они попали туда, где не было ни нас, ни американцев", — сказал бывший начальник штаба министра обороны Израиля Йони Корен.

Западные спецслужбы давно заметили по спутникам объект "Фордо" в горах

Западные спецслужбы давно заметили по спутникам объект "Фордо" в горах, но они думали, что это место было просто военным хранилищем, а не секретным объектом по обогащению ядерных материалов.

"Открытие "Фордо" радикально изменило отношение международного сообщества к Ирану. Это помогло убедить Китай и Россию в том, что Иран не скрывал своей ядерной программы и подтолкнула к новым санкциям", — сказал бывший руководитель национальной разведки по Ирану в ЦРУ Норман Роул.

По словам высокопоставленного иранского дипломата, даже после ухода с официальной должности сотрудники Министерства иностранных дел Ирана продолжали обращаться к Акбари за советами и сообщали ему о закрытых встречах по вопросам политики и ядерных переговоров.

Возвращение в Тегеран: как задержали Алирезу Акбари?

В 2019 году Акбари в последний раз прилетел в Иран — его вызвал глава Высшего совета национальной безопасности для решения "неотложных ядерных и оборонных вопросов".

Через несколько дней после возвращения в Тегеран его вызвали в Министерство информации и национальной безопасности Ирана. Там сказали, что знают о его контактах с британской МI-6 и призвали его сотрудничать, чтобы доказать невиновность. После нескольких допросов его арестовали.

Два источника, связанных со Стражами исламской революции, рассказали, что в какой-то момент Тегеран узнал, что Акбари был источником утечки информации про объект "Фордо".

Акбари был задержан и несколько месяцев содержался в одиночной камере в подземном изоляторе, а затем в известной тегеранской тюрьме Эвин. Семье сказали держать его арест в тайне.

Акбари содержали в известной тегеранской тюрьме Эвин

Иранские чиновники говорили государственным СМИ после его казни, что они заставляли Акбари регулярно общаться с британскими кураторами, чтобы ввести их в заблуждение.

Иран заявил, что секретная разведывательная служба МИД Великобритании МI-6 заплатила разведчику около 2,4 миллиона долларов за выдачу госсекретов.

Великобритания никогда не признавала, что Акбари работал ее шпионом. Представители британского МИД не прокомментировали вопросы, "связанные с разведкой". Госдепартамент и Совет национальной безопасности США также отказались от комментариев по поводу деятельности Акбари.

Политический аналитик из Ирана Фоад Азади, близкий к правительству и КСИР сказал, что у Акбари был доступ к большому количеству секретной информации о ядерных и военных программах.

В 2004 году Акбари отвечал за убеждение западных посольств в Тегеране насчет того, что Иран не ведет разработку ядерного оружия. Он регулярно встречался с послами Великобритании, Китая, Франции, Германии и России, пишет NYT.

Напомним, что Пентагон 23 марта назвал срок, за который Иран может создать ядерное оружие. По словам специалистов, на это уйдет несколько месяцев.

Журналисты американского издания Axios 23 марта подсчитали, что Тегеран накопил 87,5 кг урана с обогащением 60%. А чтобы произвести хотя бы одну ядерную бомбу, уран надо обогатить до 90%.