Столкнулись полсотни авто: пылевая буря в США повлекла за собой масштабное ДТП с жертвами (видео)

Более 30 человек были доставлены в районные больницы в штате Иллинойс в США с травмами, от незначительных до несовместимых с жизнью из-за пылевой бури. Возраст пациентов колебался от 2 до 80 лет, сообщила местная полиция.

В США в штате Иллинойс 1 апреля бушевала пылевая буря, из-за чего на автомагистрали 55 произошло масштабное ДТП. В результате погибли по меньшей мере 6 человек и более 30 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Из-за пылевой бури видимость на автодороге I-55 вблизи города Фармерсвиль приблизилась к нулю, что спровоцировало цепное ДТП. Приблизительно от 40 до 60 легковых автомобилей и 30 коммерческих транспортных средств, включая многочисленные грузовики с прицепами, попали в пробку, или столкнулись.

В результате загорелись два крупногабаритных грузовика. Более 30 человек были доставлены в районные больницы с травмами, от незначительных до несовместимых с жизнью возраст пациентов колебался от 2 до 80 лет, сообщает полиция.

По сообщению местной полиции, по меньшей мере, шесть человек погибли в результате аварий.

17-мильный участок дороги был закрыт в обоих направлениях на несколько часов.

Напомним, что в ночь на 19 апреля в Киевской области произошло масштабное ДТП — горели три грузовика, в результате чего движение в направлении столицы было заблокировано. Два человека получили несовместимые с жизнью ожоги и умерли.

В Киевской области 3 апреля на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП. Столкнулись автобус и несколько легковушек.