Защищала детей: на женщину напали пчелы-убийцы и ужалили ее более 75 раз (видео)

Мать проводила фотосессию со своими двумя дочерьми, когда насекомые набросились на них. Женщина поспеши спрятать детей в машине, но сама подверглась атаке. По словам спасателей, ей повезло, что она осталась жива, приняв на себя основное количество укусов.

В штате Аризона, США, неназванная женщина была госпитализирована после того, как на нее напали пчелы-убийцы и ужалили более 75 раз. Об этом пишет Daily Star.

Мать проводила фотосессию со своими двумя дочерьми, когда насекомые набросились на них.

По данным Аризонского пожарного и медицинского управления, быстрое мышление женщины спасло детей от укусов после того, как она поспешила усадить их в стоящую рядом машину. По словам спасателей, американке повезло, что та осталась жива. Мать приняла на себя основное количество укусов. Она была срочно доставлена в местную больницу, где получила необходимую помощь. Женщина поправилась, и ее уже выписали.

Видео опубликовали сами спасатели в Facebook. В ролике видно, как пожарные на месте происшествия опрыскивают автомобиль пеной. Затем один из них несет на руках ребенка к пожарной машине.

Издание отмечает, что с пожарной службой связалась бабушка девочек.

"Пожалуйста, быстрее, пожалуйста, быстрее. Моя дочь не может сесть в машину. На нее напали пчелы", — сказала она диспетчеру.

Аарон Лорти, владелец фирмы по удалению пчел AZ Bee Kings, объяснил, что в это время года эти насекомые в Аризоне опыляются, то есть роятся в поисках новых мест.

"Это означает, что они очень, очень агрессивны, очень территориальны, и если вы будете с ними возиться, они попытаются вас убить. Если одна ужалит вас и вы попытаетесь убежать, весь улей будет преследовать вас. Не стоит связываться с этими видами пчел в одиночку", — заявил эксперт.

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