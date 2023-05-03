В России оштрафовали мужчину, который назвал Украину "нормальной страной" в сети, — росСМИ

По словам журналистов, россиянин Николай Кретинин написал в социальной сети комментарий, за что его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Воронеже суд оштрафовал россиянина за то, что тот назвал Украину "нормальной страной" в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает Telegram-канал SOTAvision.

Сообщается, что речь идет о Николае Кретинине, которому присудили заплатить 30 тысяч рублей (более 13 тысяч гривен) штрафа за якобы "дискредитацию ВС РФ". Пост мужчины в группе "Подслушано Воронеж" содержал цитату: "так Украина нормальная страна… это так для сравнения".

"По мнению эксперта-лингвиста, комментарий с такой фразой "характеризует действия участников "сво", как незаконные с точки зрения международного права", — говорится в сообщении.

Также российские журналисты показали фотографию судьи Ольги Оробинской, которая и вынесла решение.

Судья Ольга Оробинская Фото: SOTAvision

Напомним, что в России начали продавать мусорные мешки ZOV, посвященные ВС РФ. На сайте производителя говорится, что 1 рубль от стоимости каждой проданной упаковки пойдет в поддержку участникам войны против Украины.

Еще сообщалось, что в Латвии прошел митинг пророссийских сил. Представители политической партии "Русский союз Латвии" усмотрели русофобию в том, что в театрах отменили спектакли для детей на русском языке. Также сторонникам России не понравился запрет отмечать "день победы" 9 мая.

Кроме того, в российской столице расклеили фото Кирилла Буданова. В Москве неизвестные накануне 9 мая нервируют россиян фотографиями глав СБУ и ГУР Минобороны Василия Малюка и Кирилла Буданова. Причем последнего хотят видеть президентом России.