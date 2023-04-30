"Президентская кампания" в Москве: в российской столице расклеили фото Кирилла Буданова (фото)

В Москве неизвестные накануне 9 мая нервируют россиян фотографиями глав СБУ и ГУР Минобороны Василия Малюка и Кирилла Буданова. Причем последнего хотят видеть президентом России.

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В канун 9 мая в Москве стартовала "президентская кампания". Среди "новых лиц" кандидатов на пост президента РФ фигурирует глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фотографии с ним и надписью "наш президент" появились на улицах российской столицы. Об этом сообщает Nexta.

"В районе Москва-Сити заметили НЛО, а на улицах столицы РФ появились листовки с Будановым", — сообщает издание.

Также на улицах Москвы заметили фото Буданова с главой СБУ Василием Малюком, которые спрашивают россиян "Как дела?"

Напомним, что соучредитель monobank Владимир Яценко в начале апреля пообещал вознаграждение в размере 20 млн грн разработчику беспилотников, чей дрон сможет приземлиться 9 мая на Красной площади в Москве. Банкир также предложил справедливо разделить премию между разработчиком БПЛА и военными операторами, которые смогут выполнить задание. Главным условием конкурса является размещение патриотического лозунга на крыльях дрона — например, "Слава Украине", "Героям Слава" и т.д.

25 апреля стало известно, что в Москве с 27 апреля по 10 мая закрывают Красную площадь для посетителей. Официальная причина — подготовка к параду ко Дню победы, но на самом деле россияне таким образом могут готовиться к анонсированному приземлению БПЛА украинского производства.