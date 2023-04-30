"Президентська кампанія" у Москві: у російській столиці розклеїли фото Кирила Буданова (фото)

У Москві невідомі напередодні 9 травня дратують росіян світлинами очільників СБУ та ГУР Міноборони Василя Малюка та Кирила Буданова. При чому останнього хочуть бачити президентом Росії.

Related video

Напередодні 9 травня в Москві стартувала "президентська кампанія". Серед "нових облич" кандидатів на посаду президента РФ фігурує очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Світлини з ним і написом "наш президент" з'явилися на вулицях російської столиці. Про це повідомляє Nexta.

"У районі Москва-Сіті помітили НЛО, а на вулицях столиці РФ з'явилися листівки з Будановим", — повідомляє видання.

Також на вулицях Москви помітили фото Буданова з очільником СБУ Василем Малюком, які запитують росіян "Як справи?"

Нагадаємо, що співзасновник monobank Володимир Яценко на початку квітня пообіцяв винагороду у розмірі 20 млн грн розробнику безпілотників, чий дрон зможе приземлитися 9 травня на Красній площі в Москві. Банкір також запропонував справедливо розділити премію між розробником БпЛА і військовими операторами, які зможуть виконати завдання. Головною умовою конкурсу є розміщення патріотичного гасла на крилах дрона — наприклад, "Слава Україні", "Героям Слава" тощо.

25 квітня, стало відомо, що у Москві з 27 квітня по 10 травня закривають Красну площу для відвідувачів. Офіційна причина — підготовка до параду до Дня перемоги, але насправді росіяни таким чином можуть готуватись до анонсованого приземлення БПЛА українського виробництва.