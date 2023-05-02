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Мир Российско-украинская война

В России начали продавать мусорные мешки ZOV, посвященные ВС РФ (фото)

Российский военный, фото
Фото: Sputnik | Российский военный

На сайте производителя говорится, что 1 рубль от стоимости каждой проданной упаковки пойдет в поддержку участникам войны против Украины.

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В России в продаже появились черные мешки для мусора с надписью: "ZOV". Об этом сказано на сайте производителя, компании Avikomp.

"Социальный проект "ZOV". 1 рубль от стоимости каждой проданной специальной упаковки полиэтиленовых пакетов серии ZOV направляется в поддержку участников СВО и членов их семей", — говорится в сообщении.

Так, россиянам предлагают купить коробку пакетов либо на 30, либо на 60 литров в объеме.

На фотографиях, которые распространяет производитель, можно увидеть, что на этикетке упаковки большими буквами написано: "ZOV".

Сообщается, что производитель сотрудничает с неким фондом "ЗаЩИТа". На сайте фонда говорится, что он создан в поддержку участников так называемой "специальной военной операции" и членов их семей.

"Также, фонд оказывает помощь лицам, замещавшим государственные и муниципальные должности, а также гражданским служащим разных уровней власти, принимавшим непосредственное участие в обеспечении жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры", — говорится в описании деятельности фонда.

Отметим, что черные пакет серии ZOV можно купить за 74,64 рубля (примерно 39 грн).

Черный пакет ZOV, фото Fullscreen
Черный пакет ZOV
Черный пакет ZOV, фото Fullscreen
Черный пакет ZOV
Черный пакет ZOV, фото
Черный пакет ZOV, фото

Напомним, что 30 апреля в российской столице расклеили фото Кирилла Буданова. В Москве неизвестные накануне 9 мая нервируют россиян фотографиями глав СБУ и ГУР Минобороны Василия Малюка и Кирилла Буданова. Причем последнего хотят видеть президентом России.

Еще сообщалось, что ВСУ ликвидировали в Украине российского трэш-блогера Дениса Дыркина. Блогер прославился в России видеороликами, где он дегустирует стеклоомыватели, духи и антифриз. По словам сестры убитого оккупанта, Дениса Дыркина мобилизовали в ряды ВС РФ, несмотря на то, что у него была инвалидность.