Создатели канала NEXTA Протасевич, Путило, Рудик получили сроки от 8 до 20 лет лишения свободы

Оппозиционеров обвинили в заговоре "с целью захвата власти" и в совершении как минимум 1586 преступлений.

В Минске признали виновным в ряде преступлений бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, о чем сообщает издание "Белта" 3 мая.

Суд Беларуси обвиняет одного из основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA к 8 годам строгого режима по причине якобы "заговора с целью захвата власти". Прокуратура изначально требовала для Романа Протасевича наказание в виде 10 лет лишения свободы.

"Протасевич признан виновным в организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете в отношении Президента и его оскорблении, а также в других преступлениях", — говорится в сообщении.

Кроме того, приговоры объявили и основателю NEXTA Степану Путило и бывшему редактору Яну Рудику, которых приговорили к 20 и 19 годам лишения свободы, однако так как они находятся не в Беларуси, то их дела рассматривались заочно.

Фигурантов обвиняют в совершении как минимум 1586 преступлений.

Суд вынес приговор Роману Протасевичу Фото: Белта Суд вынес приговор Роману Протасевичу Фото: Белта

Дело Telegram-канала NEXTA: что известно

В обвинении указано, что приговоренные в разное время с 2020 года Роман Протасевич, Степан Путило и Ян Рудик находились большую часть своего времени в Польше и якобы воплощали в жизнь план заговора с целью захвата власти неконституционным путем.

Во время протестов в Беларуси в 2020 году Telegram-канал оперативно публиковал фото, видео и новости с мест, где проходили самые серьезные и жестокие столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Суд над создателями канала NEXTA начался лишь в феврале 2023 года и 3 мая подсудимым вынесли приговор.

Напомним, что Романа Протасевича задержали задержали 23 мая 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета RyanAir сотрудниками белорусского КГБ. После этого стало известно, что он тесно сотрудничает со следствием и дает показания.

3 февраля 2022 года сообщалось, что Роман Протасевич подает в суд на компанию Ryanair и призвал других пассажиров последовать его примеру.