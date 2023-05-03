Кит, размером с пятиэтажку, трагически погиб на пляже Великобритании (фото)

Местные жители были шокированы, увидев огромное животное, оказавшееся в ловушке на пляже, а власти быстро бросились на помощь. Но, к несчастью, спасение застрявшего океанского гиганта оказалось почти невыполнимой задачей из-за его размера.

Спасателям не удалось спасти 55-футового (чуть более 16,7 метров) кита, выбросившегося на мель на одном из пляжей Великобритании. Об этом сообщает The Mirror.

На пляже в Бридлингтоне, Восточный Йоркшир, люди видели, как гигантское животное попало в ловушку. К сожалению, кит, который находился на мелководье и пытался двигаться, умер. По словам экспертов, из-за его огромных размеров его нельзя было вернуть в море.

"Животное застряло на песчаной отмели и, когда прилив отступил, осталось на ней. Как только вода отступила, оно стало очень взволнованным, потому что весь вес его тела приходится на живот. Это означает, что в кровеносной системе накапливается большое количество токсинов, и когда они начинают метаться, эти токсины могут высвободиться. Кит стал довольно взволнованным, и это обычно является признаком последней стадии его жизни", — рассказала Эмили Мейман, эксперт из Британского центра спасения морской жизни.

Спасателям не удалось спасти 55-футового (чуть более 16,7 метров) кита Фото: Emily Mayman

Финны — второе по величине китообразное после синего кита, и в Северном море они обычно не встречаются.

"Первоначально, когда мы увидели его спину, мы надеялись, что это другой вид кита, но когда прилив отступил, мы увидели гребни его дыхала. Когда мы получили представление об общем размере, ситуация стала более тревожной, так как при таком большом размере мало что можно сделать. Если животное меньше, его можно поместить в понтон, но с такими размерами мало что можно сделать. Власти рассмотрят возможность его извлечения завтра, а затем CSIP (Программа расследования случаев выброса китообразных на берег) рассмотрит тело животного", — добавила Эмили Мейман.

Финны — второе по величине китообразное после синего кита, и в Северном море они обычно не встречаются Фото: Emily Mayman

Издание отмечает, что эксперт Британского центра спасения морской жизни ранее сообщила, что еще больше китов могут выброситься на берег на пляжах Великобритании.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, куда исчезли киты и причем здесь ледяные щиты Гренландии.

Также сообщалось, что вдоль восточного побережья Америки массово погибают киты. Только за последние 7 лет обнаружили две сотни гигантов океана, выброшенных на берег.