Не справится сама: в США женщину не пускали в туалет в супермаркете из-за возраста

Женщина была возмущена тем, что ее попросили предъявить удостоверение личности, чтобы воспользоваться туалетом в супермаркете.

22-летней девушке из Сиэтла, штат Вашингтон (США), не разрешали воспользоваться туалетом внутри продуктового магазина, пока она не показала документ подтверждающий ее возраст. Сотрудники супермаркета сказали, что она выглядела "слишком молодой", чтобы самостоятельно сходить в туалет. Об этом пишет The Mirror.

Американка на популярном форуме Reddit рассказала о довольно странном случае в магазине.

Девушка ехала домой со своим парнем, но ей нужно было остановиться возле супермаркета, чтобы воспользоваться услугами их уборной.

Женщина вежливо спросила у работника магазина код туалета, но ее попросили показать удостоверение личности, чтобы убедиться, что она "достаточно взрослая" для пользования туалетом.

"Я спросила ее, какой код для входа в туалет. Это обычное дело для продуктовых магазинов в Сиэтле — иметь коды для входа из-за большого количества бездомных. Затем она попросила у меня удостоверение личности", — написала американка.

Несмотря на все уверения 22-летней девушки, что она достаточно взрослая, работники супермаркета не разрешали ей посетить туалет, пока она не продемонстрировала своего удостоверения личности. После того как женщина вытащила документ из кошелька и показала его менеджеру, она сообщила ей код и разрешил воспользоваться туалетом.

"Да, эта часть ее работы глупа. Но это не значит, что она должна так относиться к случайному человеку только потому, что такова политика заведения", — заявила девушка

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