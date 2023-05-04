Остались без прав: в ЮАР сломалась единственная машина для печати водительских удостоверений

За последние два года машина для печати водительских удостоверений выходила из строя по меньшей мере дважды. Когда стало известно о первом сбое, южноафриканцы также узнали, что в стране есть нет аналогов этому оборудованию.

В Южной Африке сломалась единственная машина для печати карточек водительских прав сломалась, и ее ремонт займет 2-3 недели. Об этом пишет My BroadBand.

Министерство транспорта сообщило, что поломка произошла после планового технического обслуживания.

"После этого техническая группа столкнулась с неисправностью, которая требует замены важной детали от производителя оригинального оборудования", — говорится в заявлении.

Департамент заверил, что плановое техобслуживание не повлияет на производство водительских удостоверений.

"Поэтому Департамент призывает население продолжать подавать заявления на получение водительских прав в обычном режиме", — говорится в сообщении.

В ЮАР есть нет аналогов этому оборудованию Фото: MyBroadband

За последние два года машина для печати водительских удостоверений в Южной Африке выходила из строя по меньшей мере дважды, что привело к значительным задержкам.

Издание отмечает, что когда стало известно о первом сбое, южноафриканцы также узнали, что в стране есть только одна такая печатная машина.

Представитель Автомобильной ассоциации Южной Африки Лейтон Бирд объяснил, что такое решение было принято, чтобы не дать коррумпированным чиновникам возможности наводнить страну поддельными водительскими удостоверениями.

Ранее Фокус писал, что в США женщина, которую переехал собственный автомобиль, получила штраф. Автомобиль продолжал катиться пока не врезался в Форд 2016 года, который был припаркован напротив.

Также ранее сообщалось, в США мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского. Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.