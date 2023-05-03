Выпала из салона: в США женщина, которую переехал собственный автомобиль, получила штраф
Женщину сбил ее собственный автомобиль, но это не помешало прибывшим на место происшествия полицейским выписать ей штраф, так как ее машина продолжила движение и врезалась в стоящий напротив Форд.
В Хакетстауне, штат Нью-Джерси (США), женщина выходила из автомобиля во время парковки, когда тот покатился вперед. Она попыталась остановить машину, но попала под колеса. Авто врезалось в стоящий напротив Форд 2016 года, а полиция несмотря на полученные травмы выписала штраф женщине. Об этом пишет The Metro.
В ходе расследования было установлено, что 61-летняя женщина из Хакетстауна, штат Нью-Джерси, выходила из своего автомобиля Lincoln 2014 года выпуска, когда заметила, что ее машина начала катиться вперед. Пытаясь остановить движение автомобиля, она выпала из салона авто, и попала под колеса собственной машины.
Автомобиль продолжал катиться пока не врезался в Форд 2016 года, который был припаркован напротив.
Женщина получила травмы, не угрожающие жизни, и была доставлена в Медицинский центр Морристауна. На место происшествия прибыли парамедики из Сент-Клера.
По словам полиции, позже женщине был выписан вызов в суд "за незарегистрированный автомобиль". Ее личность не разглашается.
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