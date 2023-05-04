"Войны бы не было": Орбан призывает Трампа вернуться на пост президента США

Венгерский премьер верит, что 45-й президент снова сделает Америку великой страной. Глава правительства назвал либерализм "биологическим оружием" и обвинил Брюссель в желании "лишить нации независимой внешней политики".

Бывший президент США Дональд Трамп должен был остаться у власти, тогда бы было полномасштабной войны Украины с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции консервативного политического действия (CPAC) в Будапеште 4 мая, пишет венгерское издание 444.hu.

"Если бы Трамп был сегодня президентом, не было бы российско-украинской войны, которая наносит ущерб Европе и Украине", — указал глава правительства

Орбан призвал Трампа сделать Америку великой страной

Орбан призвал Трампа вернуться и сделать Америку снова великой страной. Как сказал премьер, большая политическая битва в Европе в ближайшие месяцы "связана с желанием Брюсселя лишить нации независимой внешней политики". Чиновник также сравнил либерализм с "биологическим оружием".

"Начинается все с заявлений о свободе, продолжается либеральным перевоспитанием человека, а заканчивается хаосом и неразберихой. Этот вирус парализует умы народов и делает их трусами", — заявил Орбан.

По его словам, Венгрии удалось остановить "миграционную политику Джорджа Сороса", а также безудержную поддержку либеральных и неправительственных организаций.

Напомним, что в президентских выборах в США в 2024 году собирается участвовать действующий президент Джо Байден. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер полагает, что у Трампа нет шансов на победу.

Трампа судят в уголовном суде Манхэттена — ему выдвинули обвинения в финансовых махинациях по 34 пунктам. Окружной прокурор Манхэттена также считает, что у 45-го президента Штатов якобы был роман с моделью Playboy Карен Макдугал и он заплатил ей 150 тысяч долларов за молчание.