"Нужно новое лицо": Шварценеггер сомневается, что Трамп снова станет президентом США

По словам бывшего губернатора Калифорнии, у 45-го президента США нет никаких шансов на победу на выборах. Шварценеггер обеспокоен тем, что Республиканская партия не смогла найти умного и интеллигентного человека, который бы повел "страну за собой".

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Президентские выборы в США 2024 года стали предметом пристального внимания всего мира, поскольку все больше кандидатов присоединяются к президентской гонке. Действующий президент Джо Байден объявил, что будет участвовать в выборах и третью заявку на участие подал 45-й президент США Дональд Трамп в качестве лидера Республиканской партии. Однако актер и экс-губернатор США Арнольд Шварценеггер, считает, что Трампа победить шансов нет. Об этом он рассказал в эфире CNN.

"Сейчас слишком многие видели, что Трамп сделал на посту президента. И я думаю, что когда дело дойдет до большинства в день выборов, они увидят разницу между тем или иным вариантом. И, поверьте, я не первый, кто говорит, что было бы здорово, если бы Байден вернулся на пост президента. Лучшего варианта сейчас просто нет", — сказал Шварценеггер.

В последнее время Дональд Трамп столкнулся с кучей юридических проблем. Также он оказался в центре секс-скандала. Против него были выдвинуты 34 обвинения в уголовных преступлениях.

Сам будучи республиканцем, Арнольд Шварценеггер дал интервью, чтобы рассказать о том, что он думает о грядущих выборах.

На вопрос, беспокоит ли его кандидатура Трампа, Арни сказал: "Абсолютно нет". Однако он считает, что Республиканской партии нужно новое лицо в качестве лидера.

"Грустно это видеть. Что они не смогли придумать и выбрать новый талант, с новым лицом. Разумного, умного, интеллигентного человека, способного повести за собой эту страну по-республикански", — посетовал Шварценеггер.

А когда ведущий спросил, какие еще кандидаты могут выдвигаться от республиканцев, Шварценеггер сказал, что еще не слышал, кто является вероятным фаворитом.

"Я знаю столько же, сколько и ты. Я могу только догадываться", — сказал актер, но не назвал кандидата, которому бы он симпатизировал.

Вместо этого он сказал, что его волнует экономика США, возможность снизить инфляцию, создать энергетическую политику и возможность снизить выбросы парниковых газов.

Бывшая супруга Арнольда Шварценеггера, Мария Шрайвер, которая происходит из семьи Кеннеди, отлично разбирается в политическом закулисье. И она также высказалась по поводу Трампа в своем Twitter.

"Мы, люди, заслуживаем гораздо лучшего. Мы заслуживаем честных и честных лидеров, которые ставят общественную службу превыше всего", — написала Мария.

Хотя до выборов 2024 года осталось более 18 месяцев, политические кампании начнутся менее чем через год.

Ранее стало известно, что в выборах будет участвовать сын Роберта Кеннеди и племянник президента Джона Кеннеди – Роберт Кеннеди-младший. Когда был убит Джон Кеннеди – ему было девять лет, когда его отец – 14.