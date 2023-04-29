"Потрібно нове обличчя": Шварценеггер сумнівається, що Трамп знову стане президентом США

За словами колишнього губернатора Каліфорнії, 45-й президент США не має жодних шансів на перемогу на виборах. Шварценеггер стурбований тим, що Республіканська партія не змогла знайти розумну та інтелігентну людину, яка б повела "країну за собою".

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Президентські вибори в США 2024 року стали предметом пильної уваги всього світу, оскільки все більше кандидатів приєднуються до президентських перегонів. Чинний президент Джо Байден оголосив, що братиме участь у виборах і третю заявку на участь подав 45-й президент США Дональд Трамп як лідер Республіканської партії. Проте актор й ексгубернатор США Арнольд Шварценеггер вважає, що Трампа перемогти шансів немає. Про це він розповів в ефірі CNN.

"Зараз надто багато хто бачив, що Трамп зробив на посаді президента. І я думаю, що коли справа дійде до більшості в день виборів, вони побачать різницю між тим чи іншим варіантом. І, повірте, я не перший, хто каже, що було б чудово, якби Байден повернувся на пост президента. Кращого варіанта зараз просто немає", — сказав Шварценеггер.

Останнім часом Дональд Трамп зіштовхнувся із купою юридичних проблем. Також він опинився у центрі секс-скандалу. Проти нього було висунуто 34 звинувачення у кримінальних злочинах.

Сам бувши республіканцем, Арнольд Шварценеггер дав інтерв'ю, щоб розповісти про те, що він думає про майбутні вибори.

На питання, чи турбує його кандидатура Трампа, Арні сказав: "Абсолютно ні". Однак він вважає, що Республіканській партії потрібна нова особа як лідер.

"Сумно це бачити. Що вони не змогли придумати і вибрати новий талант, з новим обличчям. Розумну, розумну, інтелігентну людину, здатну повести за собою цю країну по-республіканськи", — нарік Шварценеггер.

А коли ведучий запитав, які ще кандидати можуть висуватися від республіканців, Шварценеггер сказав, що не чув, хто є ймовірним фаворитом.

"Я знаю стільки ж, скільки і ти. Я можу тільки здогадуватися", — сказав актор, але не назвав кандидата, якому він симпатизував би.

Натомість він сказав, що його хвилює економіка США, можливість знизити інфляцію, створити енергетичну політику та можливість знизити викиди парникових газів.

Колишня дружина Арнольда Шварценеггера, Марія Шрайвер, яка походить із сім'ї Кеннеді, чудово розуміється на політичних залаштунках. І вона також висловилася з приводу Трампа у своєму Twitter.

"Ми, люди, заслуговуємо на краще. Ми заслуговуємо на чесних і чесних лідерів, які ставлять громадську службу понад усе", — написала Марія.

Хоча до виборів 2024 року залишилося понад 18 місяців, політичні кампанії розпочнуться менш як через рік.

Раніше стало відомо, що у виборах братиме участь син Роберта Кеннеді та племінник президента Джона Кеннеді – Роберт Кеннеді-молодший. Коли було вбито Джона Кеннеді – йому було дев'ять років, коли його батько – 14 років.