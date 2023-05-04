Всего 150 человек: жители "самого вонючего города" Британии рассказали почему не перезжают

В деревне Сток Бардольф проживает всего 150 человек, и она расположена в очаровательном месте рядом с рекой Трент. Однако несколько последних десятилетий это место имеет дурную славу из-за постоянного зловония в воздухе.

Жители "самого вонючего города" Великобритании рассказали, почему им нравится жизнь в их печально известной сельской местности. Об этом пишет The Mirror.

В деревне Сток Бардольф в Ноттингемшире проживает всего 150 человек, согласно переписи 2011 года, и она расположена в очаровательном низкорасположенном месте рядом с рекой Трент. Но в течение нескольких последних десятилетий это место пользовалось дурной славой из-за постоянного зловония в воздухе, которое, как говорят, доносится с местной станции очистки сточных вод. Именно поэтому городок нарекли "самым вонючим" в Великобритании.

Несмотря на эти заявления из близлежащих деревень и городов о якобы имеющихся в Сток-Бардольфе запахах, местные жители говорят, что они очень довольны жизнью в городе, и считают, что эта репутация должна принадлежать их соседним регионам.

"Нам здесь очень нравится. Возможно, 28 лет назад здесь пахло, некоторые жители Бертон-Джойса и Незерфилда говорят: "В Сток-Бардольфе воняет", но на самом деле в соседнем Бертон-Джойсе запах хуже, я бы сказала, потому что ветер обычно уносит его туда", — рассказала в прошлом году женщина, прожившая в Сток-Бардольфе более 30 лет.

Утверждается, что неприятные запахи доносятся с местной станции очистки сточных вод Фото: Nottinghamshire Live/BPM Media

Другая местная жительница переехала в деревню более полувека назад со своим мужем, который уже умер.

"Если ветер в правильном направлении, то иногда можно почувствовать запах — но в основном он идет в другую сторону, к Бертон-Джойсу. Здесь было приятно жить. В последнее время мы видим гораздо больше людей, по всей дороге рядом с рекой припарковано огромное количество машин", — рассказала британка.

Однако жители более крупного города Незерфилд, расположенного в пяти минутах езды, жаловались прошлой осенью на усиливающийся неприятный запах, один из них заявил, что город легко найти по одному только запаху, другие говорят что вонь не исчезает последние 30 или 40 лет.

Издание отмечает, что несмотря на различные мнения о запахе в этом районе, Сток Бардольф и его живописные виды на Трент пользуются все большей популярностью у посетителей.

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