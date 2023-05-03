Могила на дне океана: в США морские археологи обнаружили подводную больницу (фото)

Пока удалось идентифицировать только одну могилу, но исторические записи показывают, что десятки американских солдат могли быть похоронены в этом месте. Исследования продолжаются, чтобы узнать больше о других захоронениях на затопленном острове.

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В Мексиканском заливе археологи обнаружили руины карантинной больницы и кладбища XIX века на затопленном острове в национальном парке Драй Тортугас в штате Флорида, США. Об этом пишет CBS News.

Пока идентифицирована только одна могила, но исторические записи показывают, что десятки людей, в основном американские солдаты, размещавшиеся в Форте Джефферсон, могли быть похоронены в этом месте в водах к западу от Ки-Уэста, штат Флорида, сообщили представители парка.

Группа, в которую вошли сотрудники отдела культурных ресурсов парка, Центра подводных ресурсов Службы национальных парков, Юго-восточного археологического центра и аспирант Университета Майами, сделала открытие во время обследования территории кладбища рядом с крепостью. Исследование началось в августе прошлого года.

Работы продолжаются, чтобы узнать больше о других захоронениях на затопленном острове Фото: Yahoo.News

Специалисты обнаружили могилу Джона Грира, рабочего, который умер 5 ноября 1861 года. По словам официальных лиц, они мало что знают о мужчине, но его могила была обозначена большой плитой из серого камня, того же материала, который использовался для строительства первого этажа форта.

"Эта интригующая находка подчеркивает потенциал нерассказанных историй в Национальном парке Драй Тортугас, как над водой, так и под ней", — сказал Джош Марано, морской археолог из национальных парков Южной Флориды и руководитель проекта исследования.

Он сказал, что работы продолжаются, чтобы узнать больше о других захоронениях на затопленном острове.

Специалисты обнаружили могилу Джона Грира, рабочего, который умер 5 ноября 1861 года Фото: Yahoo.News

Форт Джефферсон был военной тюрьмой во время Гражданской войны в США, а окружающие его острова стали военно-морским форпостом, маячной станцией, военно-морским госпиталем, карантинным пунктом и местом для военной подготовки.

Риск инфекционных заболеваний, включая вспышки переносимой комарами желтой лихорадки, возрастал по мере того, как население крепости пополнялось военнослужащими, заключенными, порабощенными, вспомогательным персоналом и их семьями. Форт был заброшен в 1873 году, но Морская госпитальная служба США вновь заняла его между 1890 и 1900 годами, а на соседнем острове был создан изоляционный госпиталь.

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