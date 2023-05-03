Могила на дні океану: у США морські археологи виявили підводну лікарню (фото)
Поки що вдалося ідентифікувати лише одну могилу, але історичні записи показують, що десятки американських солдатів могли бути поховані в цьому місці. Дослідження продовжуються, щоб дізнатися більше про інші поховання на затопленому острові.
У Мексиканській затоці археологи виявили руїни карантинної лікарні та цвинтарі ХІХ століття на затопленому острові в національному парку Драй Тортугас у штаті Флорида, США. Про це пише CBS News.
Поки ідентифіковано лише одну могилу, але історичні записи показують, що десятки людей, в основному американські солдати, що розміщувалися у Форті Джефферсон, могли бути поховані в цьому місці у водах на захід від Кі-Уеста, штат Флорида, повідомили представники парку.
Група, до якої увійшли співробітники відділу культурних ресурсів парку, Центру підводних ресурсів Служби національних парків, Південно-Східного археологічного центру та аспірант Університету Майамі, зробила відкриття під час обстеження території цвинтаря поряд із фортецею. Дослідження розпочалося у серпні минулого року.
Фахівці виявили могилу Джона Гріра, робітника, який помер 5 листопада 1861 року. За словами офіційних осіб, вони мало що знають про чоловіка, але його могила була позначена великою плитою із сірого каменю, того ж матеріалу, що використовувався для будівництва першого поверху форту.
"Ця знахідка, що інтригує, підкреслює потенціал нерозказаних історій у Національному парку Драй Тортугас, як над водою, так і під нею", — сказав Джош Марано, морський археолог з національних парків Південної Флориди та керівник проєкту дослідження.
Він сказав, що роботи продовжуються, щоб дізнатися більше про інші поховання на затопленому острові.
Форт Джефферсон був військовою в'язницею під час Громадянської війни в США, а острови, що його оточували, стали військово-морським форпостом, маячною станцією, військово-морським госпіталем, карантинним пунктом і місцем для військової підготовки.
Ризик інфекційних захворювань, включаючи спалахи, що переноситься комарами жовтої лихоманки, зростав у міру того, як населення фортеці поповнювалося військовослужбовцями, ув'язненими, поневоленими, допоміжним персоналом та їхніми сім'ями. Форт був покинутий у 1873 році, але Морська госпітальна служба США знову зайняла його між 1890 та 1900 роками, а на сусідньому острові було створено ізоляційний госпіталь.
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