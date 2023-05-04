"Хорошо для детского сада": в США четыре сестры забеременели одновременно (фото)

За один насыщенный год семья Гудвилли обзаведется целым новым поколением двоюродных братьев и сестер. Сейчас женщины живут в пяти минутах ходьбы друг от друга и шутят, что все это "хорошо для детского сада".

В Англии по удивительному совпадению четыре сестры из семьи Гудвилли беременны одновременно, причем двое из них должны родить в один и тот же месяц. Об этом пишет New York Post.

Кейли Стюарт, 29 лет, и ее сестра Джей Гудвилли, 35 лет, должны родить мальчиков в мае. Кейли станет мамой в первый раз, а Джей — во второй.

Две другие сестры, 41-летняя Керри-Энн Томсон и 24-летняя Эми Гудвилли, находятся на более ранних сроках беременности: Керри-Энн должна родить в октябре, а Эми — в августе.

"Я до сих пор в шоке. В этом году будет еще четверо детей, это удвоение", — сказала Кейли.

Британка отметила, что знала о попытках ее сестры Джей завести ребенка, но все равно была удивлена, когда та сообщила ей о своем беременности по FaceTime.

"Я не могу в это поверить, я тоже", — вспоминает Кейли телефонный разговор.

Девушки живут в пяти минутах ходьбы друг от друга Фото: New York Post

Через несколько недель сестры рассказали о своей беременности остальным членам семьи, надев одинаковые футболки, и позже устроили совместную вечеринку, посвященную будущим малышам. Вслед за Кейли и Джей о своей беременности объявила Эми на Рождество, а Керри-Энн завершила полосу в марте.

"Мы всегда были дружной семьей; одно время мы жили все вместе в одном доме. Мы всегда воровали друг у друга одежду и косметику. Статистически маловероятно забеременеть в одно и то же время. У нас довольно близкие периоды, так что я не знаю, является ли это фактором", — объяснила Кейли.

Теперь все четверо живут в пяти минутах ходьбы друг от друга и шутят, что все это "хорошо для детского сада".

Ранее Фокус писал, что женщина узнала о беременности, родив дочь дома в постели. Эмили Грэм трижды каталась на самых быстрых американских горках во Флориде, где ее разгоняли до скорости 70 миль в час за 2,4 секунды, и при этом она не знала, что находится на шестом месяце беременности.

Также сообщалось, что в США медсестра узнала о своей беременности во время родов. Американка Шелби Бентли утверждает, что не замечала ничего необычного кроме того, что она немного прибавила в весе.