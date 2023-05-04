В РФ нашли третью бомбу ФАБ-500, которой ВС РФ собирались атаковать Харьков (фото)

Авиационная бомба, которую "потерял" истребитель, упала на огород местной жительницы и зарылась там в землю. Взрывотехники не спешили ее ликвидировать — ждали устойчивой сухой погоды.

В Белгородской области местная жительница нашла у себя на огороде авиабомбу ФАБ-500. Информация об этом появилась в российском телеграм-канале Shot в четверг, 4 мая.

Неразорвавшуюся авиабомбу нашли в белгородском селе Головчино, расположенном в 10 км от границы с Украиной. ФАБ-500 упала на огород местной жительницы.

По информации росСМИ, авиационная бомба закопалась под землю около недели назад. Хозяйка участка услышала звук удара, обнаружила воронку и сообщила об инциденте спасателям.

Те в свою очередь для того, чтобы избежать жертв, эвакуировали 56 жителей села. Однако и после этого саперы на стали взрывать ФАБ-500. Они ждали, когда установиться теплая погода без осадков. Все это время эвакуированным людям не разрешали вернуться в свои дома.

В селе Головчино Белгородской области нашли еще одну авиационную бомбу, которой ВС РФ должны были атаковать Харьков Фото: LIFE SHOT

Напомним, СМИ сообщали о том, что 22 апреля в Белгороде эвакуировали 3000 человек, чтобы извлечь упавшую авиабомбу ФАБ-500. Упавший боеприпас в Белгороде оказался полутонной фугасной авиабомбой. Саперы нашли ее на глубине 7 метров и вывезли на полигон Минобороны РФ.

Также в свободном доступе появилась информация о том, что в конце апреля в российском городе Белгород прозвучал мощный взрыв, в результате которого в асфальте образовалась воронка. Причиной стало падение авиационной бомбы.