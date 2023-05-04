Как суда, так и самолеты: Польша получила право защищаться от РФ оружием

Затапливать корабли и сбивать воздушные суда, принадлежащие РФ, Польша имеет право только в том случае, если они угрожают газопроводу Baltic Pipe.

В Польше приняли решение атаковать и затоплять иностранные суда, если они будут угрожать газопроводу Baltic Pipe, проложенном на дне моря. Соответствующее решение принял парламент Польши в четверг, 4 мая.

В принятом документе говорится о предоставлении возможности польским военным реагировать на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру на море.

Однако перед тем, как принять такие жесткие меры по отношению к иностранным судам, страна должна получить от НАТО точную информацию о том, что находящиеся в акватории моря корабли действительно хотят и могут повредить подводный участок газопровода.

Также в принятом польским парламенте документе речь идет о том, что в исключительных ситуациях и когда другие варианты были исчерпаны, военным будет разрешено предотвратить террористическую атаку, потопив вражеский корабль или дирижабль.

Закон также разрешает сбивать иностранные гражданские самолеты, если совершаются теракты с их использованием. Однако это разрешено только в крайнем случае, когда исчерпаны другие возможности нейтрализации угрозы и на борту находятся только террористы.

Зона антитеррористических операций, в которой будут действовать новые правила, будет распространена на всю морскую акваторию Польши.

Заметим, что ни официальные лица в РФ пока не прокомментировали этот законопроект.

Газопровод Baltic Pipe: что о нем известно

Baltic Pipe это газопровод, который связывает Норвегию через Балтийское море с остальной частью Европы. Его открыли в сентябре 2022 года.

Baltic Pipe транспортирует природный газ из Северного моря в Польшу через Данию в объеме до 10 млрд м3 в год.

Проект Baltic Pipe Project состоит из пяти основных компонентов: морского газопровода Северного моря, береговой линии и компрессорной станции в Дании, морского трубопровода на дне Балтийского моря и береговой линии в Польше.

Напомним, 3 мая СМИ писали о том, что корабли РФ были в районе "Северного потока" перед серией взрывов. Журналисты смогли собрать и установить очень подробные данные о движении российских судов в этом районе незадолго до диверсий. Корабли РФ двигались с выключенными устройствами идентификации.

А 27 марта стало известно о том, что в ООН отклонили резолюцию РФ о подрыве "Северного потока". Постоянный представитель США в ООН Роберт Вуд обвинил Кремль в попытке воспрепятствовать текущим национальным расследованиям взрывов на "Северных потоках".