Можно покормить: в Ирландии "домашний" ворон летает рядом с едущей машиной таксиста (видео)

Видео, на котором пассажирка такси кормит "домашнюю" ворону, летающую рядом с машиной, стало вирусным в TikTok. Ролик набрал более 4.1 миллиона просмотров за неделю.

Удивительные кадры были сняты в городе Корк, Ирландия. Эбби Кэшман Линч, которая вышла с работы и обнаружила, что у ее собственного автомобиля спустило колесо, рассказала, что поехала домой на такси рядом с которым летела прирученная водителем ворона. Об этом пишет The Sun.

Женщина заметила птицу, сидящую на окне таксиста, но, по ее словам, она улетела, когда мужчина начал ехать. Однако через несколько минут водитель сказал ей выглянуть в окно, и она заметила прирученную ворону, летящую рядом с ними.

"Он спросил, не хочу ли я покормить птицу, и я ответила, что да, конечно! Это был сумасшедший опыт. Все плохое, что случилось сегодня, сделало этот момент еще более ярким", — сказала Эбби.

В видеоролике слышно, как девушка смеется и не верит, что птица принадлежит таксисту Рори Макхью.

"Подождите, я так запуталась. Это действительно твоя ворона?", — спросила женщина.

Затем водитель протянул Эбби маленький кусочек печенья в шоколаде, и она покормила им ворона из окна, что вызвало бурный смех у обоих.

"Это не моя ворона. Это дикая ворона, и ее кормят. Если ты будешь держать еду слишком низко, он откусит тебе палец", — сказал мужчина девушке давая птице еще один кусочек лакомства.

В подписи к видео Эбби указала, что у нее был "худший день в жизни", и поблагодарила Рори за то, что он поднял ей настроение.

После того как видео стало вирусным, Рори рассказал ирландской радиостанции RTE Radio 1, что ворон распознает различных таксистов и машины за пределами аэропорта, и его кормят несколько человек.

"Он даже узнает, когда я меняю машину. Если вы будете ехать слишком быстро, ворона не сможет за вами угнаться, а если вы едете слишком медленно, она садится на зеркало", — сказал Рори ведущему.

Ранее Фокус писал, что мужчина показал как наказывал людей, которые портили его газон. Томас Лайонс опубликовал в TikTok видео о том, как он решил бороться с прохожими, которые портят его лужайку. Первый ролик набрал почти 51 миллион просмотров, а последующие в общей сложности более 5 миллионов.

Также сообщалось, что мужчина купил дом не подозревая о "тайном" бассейне в саду. Однажды после сильного дождя Джон Рейнольдс вернулся в свой новый дом и обнаружил, что теперь у него есть огромный бассейн на заднем дворе.