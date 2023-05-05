Без документов и с патронами: в Польше задержали француза, пытавшегося выехать в РФ (видео)

При осмотре автомобиля пограничники нашли у правонарушителя охотничьи патроны. Сам мужчина объяснил свое поведение тем, то ему было крайне необходимо попасть в Россию, где он хочет начать новую жизнь.

Гражданин Франции, желая попасть в Россию, протаранил шлагбаум на переезде в Гжехотках (контрольно-пропускной пункт на границе Польши и РФ). Информация об этом появилась на сайте Погранслужбы Польши.

Пресс-служба ведомства сообщила о том, что инцидент с гражданином Франции произошел во вторник, 2 мая.

Около 8:00 француз приехал на контрольно-пропускной пункт в Гжехотках для оформления всех необходимых документов.

Однако бумаг, дающих право на пересечение границы, у него не было. Сотрудники пограничной службы не разрешили мужчине покинуть Польшу.

Француз вернулся на территорию Польши. Но уже в 15:00 мужчина снова появился на контрольно-пропускном пункте. Но на этот раз он решил не останавливаться до прохождения границы. 36-летний мужчина резко разогнался и протаранил шлагбаум. Но увидев, что пограничник расстилает шиповую полосу, остановился перед нею.

Сотрудники погранслужбы осмотрели "Ситроен" нарушителя и нашли 11 единиц охотничьих патронов, на ввоз которых в Польшу у нарушителя не было необходимого разрешения.

Мужчина сказал пограничникам, что ему нужно попасть в Россию, потому что именно там он планировал свою дальнейшую жизнь. Он был оштрафован за попытку пересечения государственной границы без необходимых документов.

Выяснилось, что виновник инцидента имел разрешение на охотничье оружие в своей стране, но он также был обязан получить соответствующее разрешение на ввоз патронов в Польшу. За отсутствие такого документа он получил штраф в размере 500 злотых.

Напомним, 26 апреля на границе с РФ и Беларусью эвакуировали почти всех гражданских. В Объединенных силах отмечают, что россияне используют пограничную территорию как полигон. При этом не все жители населенных пунктов рядом с границей хотят покидать свои дома.

Также СМИ 18 апреля писали о том, что проводник "Укрзалізницi" незаконно вывозил мужчин в Польшу. Сотрудник компании оборудовал в своем купе специальный тайник для уклонистов, как отметили в спецслужбе. В нем украинец должен был скрываться во время прохождения пограничного контроля.