Вторая стрельба за неделю: в Сербии мужчина на авто расстрелял людей

Мужчина на автомобиле, проезжая в районе города Младеновац, открыл огонь по прохожим из автоматического оружия, а затем скрылся. Полиция оцепила район и привлекла авиацию для поиска преступника.

В Сербии второй раз за последнюю неделю произошла массовая стрельба. Вслед за 13-летним школьником, убившим 9 учеников и охранника в начальной школе Белграда, стрельбу из окна своего автомобиля по людям устроил 21-летний мужчина. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, по меньшей мере 8 человек были убиты и 13 получили ранения в Сербии в результате серии расстрелов, произошедших к югу от Белграда. Стрельба началась поздним вечером в четверг 4 мая вблизи города Младеновац. Нападавший открыл огонь из автоматического оружия из двигавшегося автомобиля, а затем скрылся. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили личность стрелка – это 21-летний мужчина. Силовики оцепили район, где он, вероятно, скрывается. Над окруженным квадратом работают вертолеты и беспилотники.

Министр внутренних дел Братислав Гашич назвал нападение "террористическим актом".

Напомним, что 3 мая в Белграде в Сербии подросток устроил стрельбу в начальной школе "Владислав Рыбникар". Ученик 7 класса находился под действием наркотиков, сначала он выстрелил в учительницу, которая поставила ему плохую оценку, а затем вышел в коридор и расстрелял школьного охранника и еще 8 детей.

В США 84-летний мужчина выстрелил в 16-летнего подростка. Мальчик хотел забрать своих братьев и сестер, но не знал, что ошибся адресом.