Подросток ошибся и позвонил не в ту дверь: хозяин дома выстрелил мальчику в голову (видео)

В США офицеры полиции получили сообщения о стрельбе и прибыли на место происшествия. Они обнаружили 16-летнего Ральфа Ярла, в которого выстрелил Эндрю Лестер около своей входной двери. Мальчик направился по неправильному адресу, приняв 115 Terrace за 115 Street.

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13 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури (США), 84-летний владелец дома по имени Эндрю Лестер выстрелил в 16-летнего подростка по имени Ральф Ярл. Мальчик хотел забрать своих братьев и сестер, но не знал, что ошибся адресом. Об этом пишет CNN.

Прокурор округа Клэй Закари Томпсон рассказал, что подозреваемый был задержан 13 апреля незадолго до полуночи, но был освобожден менее чем через два часа, потому что сотрудники полиции поняли, что необходимо провести дополнительную следственную работу.

Лестер сообщил следователям, что его "до смерти напугали" размеры Ральфа. В свою защиту он ссылался на свой возраст и неспособность защитить себя. Он рассказал, что находился в постели, когда услышал звонок в дверь, схватил свой пистолет и только после этого открыл дверь. После стрельбы Лестер неоднократно выражал беспокойство за Ральфа.

В 22:00 офицеры получили сообщения о стрельбе и прибыли на место происшествия. Они обнаружили 16-летнего Ральфа, в которого владелец дома выстрелил около входной двери. Как заявили полиция и семья мальчика, парень направился по неправильному адресу, приняв 115 Terrace за 115 Street.

Подросток вернулся домой из больницы, однако до сих пор борется с последствиями тяжелого ранения Фото: CNN

Ярл получил травмы, угрожавшие жизни, и был доставлен в местную больницу, где получил помощь. Подросток рассказал свою версию детективу, который посетил его во время восстановления.

"Он заявил, что мужчине потребовалось много времени, но, в конце концов, он открыл дверь с огнестрельным оружием. Он сказал, что ему тут же выстрелили в голову, и он упал на землю", — рассказал сотрудник полиции.

Издание отмечает, что в мальчика выстрелили дважды, пули попали ему в левую лобную долю и правую руку. Подросток вернулся домой из больницы, однако до сих пор борется с последствиями тяжелого ранения.

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