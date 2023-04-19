Підліток помилився і подзвонив не в ті двері: господар будинку вистрелив хлопчику в голову (відео)

У США офіцери поліції отримали повідомлення про стрілянину та прибули на місце події. Вони виявили 16-річного Ральфа Ярла, в якого вистрілив Ендрю Лестер біля своїх вхідних дверей. Хлопчик попрямував неправильною адресою, прийнявши 115 Terrace за 115 Street.

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13 квітня в Канзас-Сіті, штат Міссурі (США), 84-річний власник будинку, на ім'я Ендрю Лестер вистрілив у 16-річного підлітка, на ім'я Ральф Ярл. Хлопчик хотів забрати своїх братів та сестер, але не знав, що помилився адресою. Про це пише CNN.

Прокурор округу Клей Закарі Томпсон розповів, що підозрюваного було затримано 13 квітня незадовго до півночі, але було звільнено менш ніж за дві години, тому що співробітники поліції зрозуміли, що необхідно провести додаткову слідчу роботу.

Лестер повідомив слідчим, що його "на смерть налякали" розміри Ральфа. Захищаючи себе він посилався на свій вік та нездатність постояти за себе. Чоловік розповів, що був у ліжку, коли почув дзвінок у двері, схопив свій пістолет і тільки після цього відчинив двері. Після стрілянини Лестер неодноразово висловлював занепокоєння за Ральфа.

О 22:00 офіцери отримали повідомлення про стрілянину та прибули на місце події. Вони виявили 16-річного Ральфа, в якого власник будинку вистрілив біля вхідних дверей. Як заявили поліція та родина хлопчика, підлітов попрямував за неправильною адресою, прийнявши 115 Terrace за 115 Street.

Підліток повернувся додому з лікарні, проте досі бореться із наслідками тяжкого поранення Фото: CNN

Ярл отримав травми, що загрожували життю, і був доставлений до місцевої лікарні, де отримав допомогу. Підліток розповів свою версію детективу, котрий відвідав його під час відновлення.

"Він заявив, що чоловікові знадобилося багато часу, але, зрештою, він відчинив двері з вогнепальною зброєю. Він сказав, що йому відразу вистрілили в голову, і він впав на землю", — розповів співробітник поліції.

Видання зазначає, що у хлопчика вистрілили двічі, кулі потрапили йому в ліву лобову частку та праву руку. Підліток повернувся додому з лікарні, проте досі бореться із наслідками тяжкого поранення.

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Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.