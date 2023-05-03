Стрельба в школе Белграда: ученик 7 класса ранил учительницу, убил охранника и 8 детей (видео)

Полиция задержала ученика-стрелка, который не оказал сопротивления, потому что находился под влиянием наркотиков. У школьника изъяли украденный у отца пистолет, патроны и коктейли Молотова.

Related video

В сербском Белграде 14-летний подросток устроил стрельбу в начальной школе "Владислав Рибникар". Подтвержденное число жертв увеличилось до десяти. Об этом в среду, 3 мая сообщает издание Informer.

По данным журналистов, ученик седьмого класса находился под действием наркотиков. Инцидент со стрельбой произошел после урока истории, на котором учительница поставила ему плохую отметку. Подросток выстрелил сначала в учительницу, после чего вышел в коридор и расстрелял школьного охранника и еще 8 детей в коридоре школы.

Журналисты сообщают, что учительница истории госпитализирована в местную больницу с огнестрельным ранением в шею.

Учительница получила ранение в шею Фото: DRUSTVENE MREZE

Полиция задержала подростка и обнаружила при нем пять обойм с патронами и рюкзак, полный коктейлей Молотова. Известно, что ученик украл из дома пистолет, который принадлежал его отцу.

Видео задержания семиклассника также появилось в открытом доступе. Как видно на видео, размещенном на странице "Мой Белград" в Instagram, несколько сотрудников полиции окружили подростка, когда выводили его из здания начальной школы.

Офицеры приказали ему сложить оружие, положить руки на голову и лечь на пол. Он беспрекословно выполнял их приказы.

Юноша был спокоен, не проявлял никаких эмоций и не сопротивлялся задержанию.

Единственные слова, которые школьник сказал при задержании: "Я стрелял, потому что я психопат".

Ученики рассказали, что во время стрельбы его взгляд был застывшим, и он вел себя как в игре: холодно и без всяких эмоций стрелял в своих одноклассников.

На месте инцидента работает служба Скорой помощи и полиция.

По словам родителей, пострадали 16 детей, передает Blic. Несколько школьников находятся в реанимации в критическом состоянии.

Напомним, в июне прошлого года бывший начальник ГУБОП Беларуси Андрей Паршин устроил драку со стрельбой возле подъезда жилого дома, с целью прогнать компанию подростков. В результате 16-летний подросток получил ранения.

В ноябре 2019 года, в одной из школ Лос-Анджелеса 16-летний подросток Натаниэль Берхоу застрелил двоих учеников, после чего пытался покончить жизнь самоубийством.

В сентябре того же года 14-летний подросток из американского штата Алабама расстрелял пятерых членов своей семьи, среди которых было трое детей. Три человека погибли на месте, двое скончались в реанимации.