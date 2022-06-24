Драка с подростками: бывший начальник ГУБОП Беларуси выстрелил в 16-летнего парня, — СМИ

Полковник в грубой форме хотел прогнать компанию подростков, которые сидели возле подъезда. После того, как завязалась драка, силовик достал пистолет и открыл по подросткам стрельбу.

Жители минского ЖК "Каскад" стали свидетелями драки со стрельбой, в котором участвовал бывший начальник ГУБОП Беларуси Андрей Паршин. Как сообщает ежемесячная белорусская общественно-политическая газета "Наша Ніва", возле подъезда жилого дома Паршин пытался разогнать группу подростков и применил огнестрельное оружие, ранив 16-летнего парня Евгения.

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Обстоятельства происшествия рассказал один из очевидцев. По его словам возле подъезда сидела компания детей и подростков — две девушки и три мальчика, младшему из которых было 11 лет. В это время полковник Паршин около семи часов вечера возвращался домой и, увидев компанию, затеял с подростками конфликт.

"Говорит мол, "чего здесь сидите? Это ваш подъезд? Не ваш, тогда проваливайте". Только все матом", — говорит свидетель.

Другой очевидец рассказал, что во время драки Паршин ударил подростка по лицу и шее, а также разорвал на нем футболку. Но Евгений, как оказалось, занимался академической греблей и был крепкого телосложения.

"Слово за слово — началась потасовка. В результате Паршин оказался на земле", — сказал очевидец.

После этого мужчина поднялся из земли достал пистолет и выстрелил парню в ногу. Издание пишет, что после драки Паршин принес оружие домой и вызвал скорую помощь. Помимо медиков которые по приезду оказывали первую помощь Евгению, приехали люди в штатском, которые начали беседовать с остальными детьми. Свидетели сообщили, что подросткам начали угрожать и сказали, что если они расскажут, как все произошло на самом деле, то их всех ждет тюрьма.

Пока неизвестно из какого оружия стрелял Паршин, но Евгению уже сделали две операции и он сейчас находится под капельницами в военном госпитале. Сам полковник лежит с сотрясением мозга.

Знакомые семьи Евгения рассказали, что парень не конфликтный, занимается спортом и не имеет проблем с учебой. Растет ответственным молодым человеком, поскольку сам из многодетной семьи. Родители воспитывали его в строгости, честности и порядке.

[ + – ] подросток Евгений К.

"Весь дом в шоке. Как это? Мужчина служит в полиции, прошел обучение, якобы знает законы. Даже если дети шумели, так что же — в них стрелять? Есть какие-то патрули, которые можно вызвать, есть какие-то другие методы обсуждения, все в ужасе", — рассказывает жительница дома.

Журналисты пишут, что полковник Паршин в должности начальника ГУБОП участвовал в политических репрессиях против представителей политических структур, СМИ, деятелей культуры, бизнесменов и др. Недавно Паршин был назначен на генеральскую должность в Оперативное управление МВД.

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