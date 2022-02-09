Лыжница из Беларуси сбежала вместе с семьей из страны, опасаясь репрессий, — СМИ (фото)

В стране Дарью Долидович отстранили от соревнований за политические взгляды ее отца. Семья считает, что их могут посадить в тюрьму.

17-летняя белорусская лыжница Дарья Долидович вместе со своей семьей сбежала из Беларуси в Польшу опасаясь репрессий со стороны властей. На такой шаг семья пошла после того, как Дарье запретили участвовать в соревнованиях из-за политических взглядов ее семьи. Об этом сообщает агентство Reuters, которое пообщалось со спортсменкой и ее отцом Сергеем.

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Дарью Долидович отстранили от соревнований в январе. По мнению отца девушки это произошло из-за его участия в уличных протестах 2020 года против фальсификаций на выборах президента Беларуси.

[ + – ] Дарья Долидович. Фото: Facebook/Сергей Долидович

"Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для ее продолжения карьеры в Беларуси. Нас могут обвинить в проведении демонстрации и выкрикивании (оппозиционных — ред.) лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму. Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что в конечном итоге покину свою страну", — сказал семикратный чемпион Беларуси по лыжным гонкам Сергей Долидович, который является тренером своей дочери.

[ + – ] Сергей Долидович. Фото: Facebook/Сергей Долидович

Сейчас Дарья и ее семья находятся в Польше, где лыжница надеется продолжить тренировки.

В этом году она должна была окончить школу, но пока неясно, как она будет продолжать учебу в Польше.

"Я планировала закончить школу в Беларуси, но родители сказали, что мы переезжаем. Я расстроена, конечно. Было бы проще остаться на несколько месяцев и закончить школу", — сказала журналистам Дарья Долидович.

Девушка сказала, что хотела бы продолжать заниматься лыжными гонками, так как она мечтает участвовать в Олимпиаде.

Отметим, что с 2020 года десятки белорусских спортсменов стали жертвами преследований со стороны властей республики. Так, во время протестов в августе 2020 году более 1000 спортсменов и тренеров подписали открытое письмо требуя от властей страны провести новые выборы президента и прекратить пытки задержанных протестующих По данным Amnesty international 60 подписантов этого письма были уволены, некоторые из них подверглись насилию. За участие в мирных акциях протеста против фальсификаций выборов были задержаны 95 спортсменов, семерым из них предъявлены уголовные обвинения, 124 подверглись "другим формам репрессий".

Как сообщал Фокус, в августе 2021 года во время летней Олимпиады в Токио, белорусская бегунья Кристина Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь. Она сообщила, что руководство сборной отстранило ее от соревнований на Олимпиаде и пыталось силой вывести из Японии за то, что она критически высказалась в Instagram в адрес НОК республики. Позже спортсменка и ее муж выехали в Польшу, которая предоставила ей политическое убежище.