Легкоатлетка Тимановская обратится за польской визой, муж спортсменки покинул Беларусь

Польша готова принять у себя Кристину Тимановскую. Власти страны обеспечат белорусской легкоатлетке защиту и продолжение профессиональной карьеры.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую насильно пытались вывезти из Японии в Беларусь, планирует обратиться в посольство Польши о выдаче ей национальной визы, сообщил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушка.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, был достигнута договоренность с замглавы МИД Польши Мартином Пшидачем об оказании помощи белорусской спортсменке Кристине Тимановской.

Легкоатлетка, которую сняли с Олимпиады-2020 и пытались насильно вывезти в Беларусь, пока не обращалась о вопросу о предоставлении ей статуса политического убежища на территории Польши.

Павел Латушка отметил, что по прибытии в Польшу ей будет оказано содействие со стороны Федерации легкой атлетики Польши для организации ее пребывания и тренировок на территории страны. Помимо этого, будет рассмотрен вопрос международной защиты.

Другой заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подтвердил информацию, что Варшава готова принять у себя легкоатлетку Кристину Тимановскую.

"Мы еще вчера отреагировали на эту ситуацию, когда получили информацию. Мы обратились к представителям госпожи Тимановской и мы находимся с ними в контакте.В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры", — цитирует дипломата Белорусский фонд спортивной солидарности.

Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что муж легкоатлетки Кристины Тимановской выехал из Беларуси на фоне скандала на Олимпийских играх 2020 в Токио.

"У Тимановской в Беларуси муж. Сейчас он оттуда выехал и находится в Киеве. Насколько я знаю, Тимановская вылетает в Польшу, и уже там будет продолжаться ее общение с официальными властями, и какой-то новый статус она приобретет", — заявил Навоша в эфире радиостанции.

По словам гендиректора Sports.ru, после скандала на Олимпиаде-2020 Светлана Тимановская уже не находится "под колпаком" властей Беларуси и может самостоятельно принимать решение о продолжении своей карьеры. Игры в Токио для легкоатлетки завершены, но несколько стран ЕС, как рассказывает Дмитрий Навоша, уже предложили Тимановской свою помощь.

"Ее решение – продолжать заниматься спортом. Да, эта Олимпиада для нее уже закончена, но она молодой спортсмен и может продолжать заниматься спортом в другой европейской стране. Большое количество стран Европы тут же отреагировало на эту ситуацию. Это вообще была мировая олимпийская новость вчерашнего дня. Словения, Чехия, Польша сделали предложение Тимановской приезжать, заниматься спортом и выразили готовность помогать в продолжении занятий", — подытожил Навоша в эфире "Эха Москвы".

Ранее Фокус сообщал, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Японии. Спортсменке, после критики НОК Беларуси, не озвучили никаких претензий и приказали собирать вещи. Кристине Тимановской купили билеты и доставили в аэропорт, чтобы посадить на рейс в Беларусь через Стамбул, хотя она заявлена на участие в забеге на 200 метров 2 августа.

До этого Фокус рассказывал, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал первое "серебро" на Олимпиаде в Токио. Украинский спортсмен обогнал немца Флориана Велброка, но уступил от американца Роберта Финке примерно на секунду.