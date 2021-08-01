Пловец Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" на Олимпиаде (фото)

Для спортсмена эта награда стала второй на соревнованиях после завоеванной ранее "бронзы" в заплыве на 800-метровке.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

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Он пришел к финишу с результатом 14:40:66, уступив первенство американцу Роберту Финке (14:39:65). "Бронза" – у немца Флориана Велброка из Германии (14:40:91). Второй украинец, состязавшийся в заплыве, Сергей Фролов, финишировал восьмым (15:04:26).

По информации Sport.ua, после старта соревнований первым шел пловец из Италии Грегорио Палтриньеры, однако к середине заплыва он отстал от группы лидеров. В последней стометровке украинец уверено сумел удержать результат до финального момента. Итальянец оказался на четвертом месте.

Отметим, что для Романчука эта медаль стала второй в Токио. 29 июля он занял третье место в заплыве на 800 метров вольным стилем, показав результат 7:42:33. Его "бронза" стала для Украины первой в плавании за последние 17 лет. Последний раз наши спортсмены привозили олимпийские медали в 2004 году, когда знаменитая Яна Клочкова завоевала два "золота", а Андрей Сердинов стал бронзовым призером.

24-летний спортсмен занимается плаванием с 6 лет. Михаил признавался, что без своего тренера Петра Нагорного никогда бы не достиг таких высот.

Жена Михаила Марина Романчук, которая тоже участвует в Олимпиаде, также порадовала. Она прошла квалификацию по прыжкам в длину в финал и попала в топ-12 лучших, заняв 10-ю позицию с результатом 6,71 метра. Теперь девушка поучаствует в борьбе за олимпийские награды.

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины/Facebook

В полуфинал боксерского турнира Олимпийских игр попал и украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Тем временем украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и завоевала пятую бронзовую медаль для Украины.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.