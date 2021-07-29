Михаил Романчук выиграл четвертую медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец, установивший олимпийский рекорд в квалификации, принес в копилку Украины еще одну бронзовую медаль

На Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования в плавании. Украинец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем.

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24-летний пловец показал результат 7:42.33. Второе место занял итальянец Грегорио Палтриньери с показателем 7:42.11. Выиграл заплыв американец Роберт Финке, преодолев дистанцию за 7:41.87.

Бронзовая медаль Романчука стала исторической для Украины: это первая олимпийская награда в плавании за 17 лет. В последний раз украинцы выигрывали медали еще на Играх в Афинах, в 2004 году. Тогда два "золота" завоевала Яна Клочкова, а Андрей Сердинов принес в копилку страны бронзу.

"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петра Нагорного, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было", — приводит слова Романчука пресс-служба НОК Украины.

У Романчука будет еще один шанс побороться за медали: в воскресенье, 1 августа, состоится заплыв на 1500 метров вольным стилем. Напомним, что именно в этой дисциплине украинец выиграл золото чемпионата Европы в Будапеште в мае 2021 года.

Супруга украинского пловца, легкоатлетка Марина Бех-Романчук уже поздравила мужа в социальных сетях, написав трогательный пост.

Напомним, что в квалификации в дисциплине 800 метров вольным стилем Михаил Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.

Предыдущий рекорд заплыва на дистанции 800 метров вольным стилем был установлен французом Янником Аньелье на чемпионате Франции в 2012 году, его время составило 7:29,17. Рекорд французского спортсмена не могли побить на протяжении 8 лет.