Пловец Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал Олимпиады в Токио

Украинский пловец сделал огромную заявку на олимпийские медали в квалификационном отборе.

Украинский Михаил Романчук выиграл квалификацию на 800 метров вольным стилем и вышел в финал Олимпиады в Токио.

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Романчук вышел в финал с лучшим результатом, установив новый рекорд Украины и новый олимпийский рекорд. Украинец преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.

Другой украинский спортсмен Сергей Фролов занял в заплыве четвертое место и тоже квалифицировался в финал.

Отметим, что финальный заплыв Олимпиады в Токио на 800 метров вольным стилем состоится в четверг, 29 июля.

Ранее Фокус рассказывал, что Михаил Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию.

До этого украинский пловец Михаил Романчук побил рекорд, державшийся на протяжении восьми лет.

Предыдущий рекорд заплыва на дистанции 800 метров вольным стилем был установлен французом Янником Аньелье на чемпионате Франции в 2012 году, его время составило 7:29,17. Рекорд французского спортсмена не могли побить на протяжении 8 лет.

Напомним, украинский паркурист сделал сальто на пять метров между двумя грузовиками в движении. Рекордный прыжок официально зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Перед началом Олимпиады двух российских пловцов отстранили за допинг. Ранее Фокус сообщал, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей.

Напомним, что Олимпийские игры 2020 проходят с 23 июля по 8 августа. До этого стал известен состав Олимпийской сборной Украины, в который вошло 157 спортсменов в 25 видах спорта.

Украина представлена на Олимпиаде в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.