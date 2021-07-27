Плавець Романчук з олімпійським рекордом вийшов у фінал Олімпіади в Токіо

Український плавець зробив величезну заявку на олімпійські медалі в кваліфікаційному відборі.

Український Михайло Романчук виграв кваліфікацію на 800 метрів вільним стилем і вийшов у фінал Олімпіади в Токіо.

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Романчук вийшов у фінал з найкращим результатом, встановивши новий рекорд України і новий олімпійський рекорд. Українець подолав дистанцію за 7: 41.28. Це майже на 1,5 секунди швидше за переможний час Михайла на чемпіонаті Європи в Будапешті в травні поточного року.

Інший український спортсмен Сергій Фролов посів у запливі четверте місце і теж кваліфікувався до фіналу.

Зазначимо, що фінальний заплив Олімпіади в Токіо на 800 метрів вільним стилем відбудеться в четвер, 29 липня.

Раніше Фокус розповідав, що Михайло Романчук став дворазовим чемпіоном Європи з плавання.

До цього український плавець Михайло Романчук побив рекорд, що тримався протягом восьми років.

Попередній рекорд запливу на дистанції 800 метрів вільним стилем був встановлений французом Янніком Аньєлем на чемпіонаті Франції у 2012 році, його час становив 7: 29,17. Рекорд французького спортсмена не могли побити протягом 8 років.

Нагадаємо, український паркурист зробив сальто на п'ять метрів між двома вантажівками в русі. Рекордний стрибок офіційно зафіксували представники Книги рекордів України.

Перед початком Олімпіади двох російських плавців відсторонили за допінг. Раніше Фокус повідомляв, що Олімпіада-2020 у Токіо пройде без глядачів.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2020 проходять з 23 липня по 8 серпня. До цього стало відомо про склад Олімпійської збірної України, до якого увійшло 157 спортсменів у 25 видах спорту.

Україна представлена на Олімпіаді в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні і фехтуванні.