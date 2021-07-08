Олімпіада-2020 у Токіо пройде без глядачів, — ЗМІ

Міжнародний Олімпійський Комітет разом з організаторами Олімпійських ігор змушені прийняти безпрецедентне рішення

Організаційний комітет Олімпійських ігор у Токіо вирішив заборонити місцевим глядачам брати участь у заходах, що проводяться в столиці Японії, повідомляє Bloomberg.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Організатори Олімпіади перегляду раніше прийняте рішення про дозвіл деяким уболівальникам бути присутніми на Іграх, оскільки відновлення випадків зараження коронавірусом змусило уряд оголосити в місті надзвичайний стан.

Рішення, оголошене олімпійським міністром Тамайо Марукава, було прийнято після того, як премʼєр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив четвертий надзвичайний стан для Токіо з 12 липня по 22 серпня. Офіційні особи все ще обговорюють статус заходів, які будуть проводитися за межами Токіо.

Минулого місяця організатори прийняли рішення обмежити кількість глядачів до 10 000 або 50% місткості залу, залежно від локації.

Більше половини з 43 олімпійських та паралімпійських обʼєктів, у тому числі Національний стадіон місткістю: 68 000 чоловік, на якому відбудеться церемонія відкриття 23 липня, розташовані в Токіо. Організатори заявили, що сценарій без глядачів можливий залежно від вірусної ситуації. У березні було оголошено про рішення заборонити фанатам приїжджати з-за кордону.

Щоденна кількість випадків зараження в Токіо зростає з тих пір, як у минулому місяці закінчився надзвичайний стан, при цьому підтверджені випадки в середу досягли максимуму із середини травня. Побоювання з приводу темпів вакцинації, які росли із самого початку, посилилися, оскільки країна стикається з проблемою розподілу вакцини.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2020 відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Днем раніше стало відомо про склад Олімпійської збірної України, до якого увійшло 158 спортсменів у 25 видах спорту.