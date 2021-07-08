Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей, - СМИ

Международный Олимпийский Комитет вместе с организаторами Олимпийских игр вынуждены принять безпрецедентное решение

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио решил запретить местным зрителям участвовать в мероприятиях, проводимых в столице Японии, сообщает Bloomberg.

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Организаторы Олимпиады пересмотрили ранее принятое решение о разрешении некоторым болельщикам присутствовать на Играх, поскольку возобновление случаев заражения коронавирусом вынудило правительство объявить в городе чрезвычайное положение.

Решение, объявленное олимпийским министром Тамайо Марукавой, было принято после того, как премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил четвертое чрезвычайное положение для Токио с 12 июля по 22 августа. Официальные лица все еще обсуждают статус мероприятий, которые будут проводиться за пределами Токио.

В прошлом месяце организаторы приняли решение ограничить количество зрителей до 10 000 или 50% вместимости зала, в зависимости от локации.

Более половины из 43 олимпийских и паралимпийских объектов, в том числе Национальный стадион вместимостью 68 000 человек, на котором состоится церемония открытия 23 июля, расположены в Токио. Организаторы заявили, что сценарий без зрителей возможен в зависимости от вирусной ситуации. В марте было объявлено о решении запретить фанатам приезжать из-за границы.

Ежедневное количество случаев заражения в Токио растет с тех пор, как в прошлом месяце закончилось чрезвычайное положение, при этом подтвержденные случаи в среду достигли максимума с середины мая. Опасения по поводу темпов вакцинации, которые росли с самого начала, усилились, поскольку страна сталкивается с проблемой распределения вакцины.

Напомним, что Олимпийские игры 2020 состоятся с 23 июля по 8 августа. Днем ранее стал известен состав Олимпийской сборной Украины, в который вошло 158 спортсменов в 25 видах спорта.