Двох російських плавців відсторонили за допінг напередодні Олімпіади

Росія втратила ще двох спортсменів перед стартом Олімпіади через допінговий скандал.

Міжнародна федерація плавання відсторонила російських плавців Вероніку Андрусенко й Олександра Кудашева за порушення антидопінгових правил, повідомляє FINA.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми вдячні WADA за старанність у забезпеченні чистої конкуренції на змаганнях у Токіо", — прокоментував новину з відстороненням російських плавців президент FINA Хусейн Аль-Мусалла.

25-річний росіянин Олександр Кудашев виступає на дистанції 200 метрів батерфляєм, а Андрусенко повинна була взяти участь в естафеті 4х100 вільним стилем.

"Федерація робитиме все можливе для того, щоб спортсмени були виправдані та змогли виступити на Олімпійських іграх", — сказав агентству ТАСС президент Всеросійської федерації плавання Володимир Сальников.

Раніше Фокус повідомляв, що Олімпіада-2020 на Токіо пройде без глядачів.

Щоденна кількість випадків зараження в Токіо зростає з тих пір, як у минулому місяці закінчився надзвичайний стан, при цьому підтверджені випадки в середу досягли максимуму із середини травня. Побоювання з приводу темпів вакцинації, які росли із самого початку, посилилися, оскільки країна стикається з проблемою розподілу вакцини.

У пʼяти олімпійців, які прибули в Токіо на Олімпіаду, зафіксували коронавірус.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2020 відбудуться з 23 липня по 8 серпня. До цього стало відомо про склад Олімпійської збірної України, до якого увійшли 158 спортсменів у 25 видах спорту.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні та фехтуванні.