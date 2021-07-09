У п'яти олімпійців, які прибули в Токіо на Олімпіаду, зафіксували коронавірус

До цього зафіксували коронавірус у двох іноземних спортсменів, які прибули на Олімпіаду, з Уганди, а також спортсмени із Сербії.

Спортсмени з усього світу продовжують прибувати в Токіо на Олімпіаду-2020.

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Однак вже у пʼяти зі спортсменів зафіксували коронавірус.

Як повідомляють японські ЗМІ, позитивний тест на коронавірус зафіксований у спортсменів із Литви й Ізраїлю в пʼятницю, 9 липня.

У литовського спортсмена коронавірус зафіксували на зборах, які він проводив у сусідній з Токіо Канагаві.

Як повідомляє телеканал NHK, у спортсмена з Ізраїлю коронавірус зафіксували під час тестування в аеропорту. Також один випадок зараження був визначений в складі спортивної делегації, але не в спортсмена.

До цього зафіксували коронавірус у двох іноземних спортсменів, які прибули на Олімпіаду, з Уганди, а також спортсмени із Сербії.

Раніше Фокус повідомляв, що Олімпіада-2020 на Токіо пройде без глядачів.

Більше половини із 43 олімпійських та паралімпійських обʼєктів, зокрема Національний стадіон місткістю: 68 000 осіб, на якому відбудеться церемонія відкриття 23 липня, розташовані в Токіо. Організатори заявили, що сценарій без глядачів можливий залежно від вірусної ситуації. У березні було оголошено про рішення заборонити фанатам приїжджати з-за кордону.

Щоденна кількість випадків зараження в Токіо зростає з тих пір, як у минулому місяці закінчився надзвичайний стан, при цьому підтверджені випадки в середу досягли максимуму із середини травня. Побоювання з приводу темпів вакцинації, які росли спочатку, посилилися, оскільки країна стикається з проблемою розподілу вакцини.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2020 відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Днем раніше стало відомо про склад Олімпійської збірної України, до якого увійшли 158 спортсменів у 25 видах спорту.