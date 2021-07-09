У пяти олимпийцев, прибывших в Токио на Олимпиаду, обнаружили коронавирус

До этого выявили коронавирус у двух иностранных спортсменов, прибывших на Олимпиаду, из Уганды, а также спортсмена из Сербии.

Спортсмены со всего мира продолжают прибывать в Токио на Олимпиаду-2020.

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Однако уже у пяти из спортсменов обнаружили коронавирус.

Как сообщают японские СМИ, положительный тест на коронавирус обнаружен у спортсменов из Литвы и Израиля в пятницу, 9 июля.

У литовского спортсмена коронавирус зафиксировали на сборах, которые он проводил в соседней с Токио Канагаве.

Как сообщает телеканал NHK, у спортсмена из Израиля коронавирус выявился при тестировании в аэропорту. Также один случай заражения был определен в составе спортивной делегации, но не у спортсмена.

До этого выявили коронавирус у двух иностранных спортсменов, прибывших на Олимпиаду, из Уганды, а также спортсмена из Сербии.

Ранее Фокус сообщал, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей.

Более половины из 43 олимпийских и паралимпийских объектов, в том числе Национальный стадион вместимостью 68 000 человек, на котором состоится церемония открытия 23 июля, расположены в Токио. Организаторы заявили, что сценарий без зрителей возможен в зависимости от вирусной ситуации. В марте было объявлено о решении запретить фанатам приезжать из-за границы.

Ежедневное количество случаев заражения в Токио растет с тех пор, как в прошлом месяце закончилось чрезвычайное положение, при этом подтвержденные случаи в среду достигли максимума с середины мая. Опасения по поводу темпов вакцинации, которые росли с самого начала, усилились, поскольку страна сталкивается с проблемой распределения вакцины.

Напомним, что Олимпийские игры 2020 состоятся с 23 июля по 8 августа. Днем ранее стал известен состав Олимпийской сборной Украины, в который вошло 158 спортсменов в 25 видах спорта.