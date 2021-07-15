Двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады

Россия потеряла еще двух спортсменов перед стартом Олимпиады из-за допингового скандала.

Международная федерация плавания отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил, сообщает FINA.

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"Мы благодарны WADA за усердие в обеспечении чистой конкуренции на соревнованиях в Токио", — прокомментировал новость с отстранением российских пловцов президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

25-летний россиянин Александр Кудашев выступает на дистанции 200 метров баттерфляем, а Андрусенко должна была принять участие в эстафете 4х100 вольным стилем.

"Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх", — сказал агентству ТАСС президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Ранее Фокус сообщал, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей.

Ежедневное количество случаев заражения в Токио растет с тех пор, как в прошлом месяце закончилось чрезвычайное положение, при этом подтвержденные случаи в среду достигли максимума с середины мая. Опасения по поводу темпов вакцинации, которые росли с самого начала, усилились, поскольку страна сталкивается с проблемой распределения вакцины.

У пяти олимпийцев, прибывших в Токио на Олимпиаду, обнаружили коронавирус.

Напомним, что Олимпийские игры 2020 состоятся с 23 июля по 8 августа. До этого стал известен состав Олимпийской сборной Украины, в который вошло 158 спортсменов в 25 видах спорта.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.