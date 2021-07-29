Михайло Романчук виграв четверту медаль України на Олімпіаді в Токіо

Український плавець, який встановив олімпійський рекорд у кваліфікації, приніс у скарбничку України ще одну бронзову медаль

На Олімпійських іграх у Токіо відбулися змагання з плавання. Українець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем.

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24-річний плавець показав результат 7:42.33. Друге місце зайняв італієць Грегоріо Палтріньері з показником 7:42.11. Виграв заплив американець Роберт Фінке, подолавши дистанцію за 7:41.87.

Бронзова медаль Романчука стала історичною для України: це перша олімпійська нагорода у плаванні за 17 років. Востаннє українці вигравали медалі ще на Іграх в Афінах, у 2004 році. Тоді два "золота" завоювала Яна Клочкова, а Андрій Сердінов приніс у скарбничку країни бронзу.

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням і прийшов до свого тренера Петра Нагірного, разом із яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було", — наводить слова Романчука пресслужба НОК України.

У Романчука буде ще один шанс поборотися за медалі: у неділю, 1 серпня, відбудеться заплив на 1500 метрів вільним стилем. Нагадаємо, що саме в цій дисципліні українець виграв золото чемпіонату Європи в Будапешті в травні 2021 року.

Дружина українського плавця, легкоатлетка Марина Бех-Романчук уже привітала чоловіка в соціальних мережах, написавши зворушливий пост.

Нагадаємо, що в кваліфікації в дисципліні 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук подолав дистанцію за 7:41.28. Це майже на 1,5 секунди швидше переможного часу Михайла на чемпіонаті Європи в Будапешті в травні поточного року.

Попередній рекорд запливу на дистанції 800 метрів вільним стилем був встановлений французом Янніком Аньєлем на чемпіонаті Франції в 2012 році, його час склав 7:29,17. Рекорд французького спортсмена не могли побити протягом 8 років.