Плавець Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" на Олімпіаді (фото)

Для спортсмена ця нагорода стала другою на змаганнях після завойованої раніше "бронзи" в запливі на 800-метрівці.

Український плавець Михайло Романчук приніс українській збірній першу срібну медаль на Олімпійських іграх у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем, повідомляється в звіті оргкомітету Олімпіади в Токіо.

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Він прийшов до фінішу з результатом 14:40:66, поступившись першістю американцеві Роберту Фінке (14:39:65). "Бронза" – у німця Флоріана Велброка з Німеччини (14:40:91). Другий українець, який змагався у запливі, Сергій Фролов фінішував восьмим (15:04:26).

За інформацією Sport.ua, після старту змагань першим ішов плавець з Італії Грегоріо Палтріньєри, однак до середини запливу він відстав від групи лідерів. В останній стометрівці українець упевнено зумів утримати результат до фінального моменту. Італієць опинився на четвертому місці.

Відзначимо, що для Романчука ця медаль стала другою в Токіо. 29 липня він посів третє місце в запливі на 800 метрів вільним стилем, показавши результат 7:42:33. Його "бронза" стала для України першою в плаванні за останні 17 років. Останній раз наші спортсмени привозили олімпійські медалі в 2004 році, коли знаменита Яна Клочкова завоювала два "золота", а Андрій Сердінов став бронзовим призером.

24-річний спортсмен займається плаванням з 6 років. Михайло зізнавався, що без свого тренера Петра Нагорного ніколи б не досяг таких висот.

Дружина Михайла Марина Романчук, яка теж бере участь в Олімпіаді, також порадувала. Вона пройшла кваліфікацію зі стрибків у довжину в фінал і потрапила в топ-12 кращих, посівши 10-у позицію з результатом 6,71 метра. Тепер дівчина позмагається за олімпійські нагороди.

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины/Facebook

У півфінал боксерського турніру Олімпійських ігор потрапив й український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг.

Тимчасом українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Олену Рибакіну з Казахстану і завоювала п'яту бронзову медаль для України.

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.