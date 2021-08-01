Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Японии после критики НОК (видео)

По словам спортсменки, сначала ее заявили на эстафету в Токио, к которой она не готовилась. Теперь же девушка хочет просить убежища в австрийском посольстве в Японии.

Легкоатлетка из белорусской сборной Кристина Тимановская заявила, что ее пытались насильно вывезти из Японии после критики Олимпийского комитета. Она рассказала свою версию в комментарии "Европейскому радио для Беларуси".

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Кристина Тимановская утверждает, что 1 августа представители белорусской делегации на Олимпиаде в Токио не озвучили ей никаких претензий, но приказали собирать вещи. Спортсменке купили билеты и доставили в аэропорт, чтобы посадить на рейс в Белорусь через Стамбул, хотя она заявлена на участие в забеге на 200 метров 2 августа.

В аэропорт прибыла японская полиция, которая выясняет ситуацию. Кристина Тимановская добавила, что ее сопровождают два человека: психолог и один из членов Национального олимпийского комитета. Как рассказала бегунья в прямом эфире "Еврорадио", она намерена просить убежища в посольстве Австрии в Токио.

"Прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, меня попытались вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу, чтобы Международный олимпийский комитет вмешался", — добавила легкоатлетка в своем обращении.

НОК Беларуси на Телеграм-канале TEAM BY опубликовали официальное заявление об отстранении Кристины Тимановской. В комитете отметили, что приняли решение по заключению врачей из-за эмоционально-психологического состояния атлета. В связи с этим решили, что спортсменка не может участвовать в Олимиаде-2020, а потому отменили заявки на 200-метровку и эстафету 4 по 400 метров.

Сама же Кристина Тимановская отрицает медицинское обследование. "Это неправда, меня не осматривали врачи", — цитирует ее сайт Tribuna.

[ + – ] Кристина Тимановская и японская полиция Фото: tribuna

Накануне Кристина Тимановская на своей странице в "Инстаграмм" раскритиковала НОК из-за того, что ее поставили на эстафету 4 по 400 метров, к которой она совершенно не готовилась. Сейчас публикация удалена, однако пост цитирует телеканал "Белсат":

"Оказывается, что наше "очень крутое начальство" решило все, как обычно, за нас, – заявила она. – Они накосячили с девочками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду – и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!".

До этого писали, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал первое "серебро" на Олимпиаде в Токио. Он обогнал немца Флориана Велброка, но уступил от американца Роберта Финке примерно на секунду.

Писали также, что 30 июля стало "черным днем" для Украины на Олимпиаде-2020. Ни один из украинских спортсменов не смог завоевать желанную медаль, из-за чего позиции в общем зачете снизились.