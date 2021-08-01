Білоруську легкоатлетку Христину Тімановську насильно вивозять з Японії після критики НОК (відео)

За словами спортсменки, спочатку її заявили на естафету в Токіо, до якої вона не готувалася. Тепер же дівчина хоче просити притулку в австрійському посольстві в Японії.

Легкоатлетка з білоруської збірної Христина Тімановська заявила, що її намагалися насильно вивезти з Японії після критики Олімпійського комітету. Вона розповіла свою версію в коментарі "Європейському радіо для Білорусі".

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Христина Тімановскій стверджує, що 1 серпня представники білоруської делегації на Олімпіаді в Токіо не озвучили їй ніяких претензій, але наказали збирати речі. Спортсменці купили квитки і доставили в аеропорт, щоб посадити на рейс до Білорусі через Стамбул, хоча вона заявлена на участь в забігу на 200 метрів 2 серпня.

В аеропорт прибула японська поліція, яка з'ясовує ситуацію. Христина Тімановська додала, що її супроводжують двоє людей: психолог і один з членів Національного олімпійського комітету. Як розповіла бігунка в прямому ефірі "Єврорадіо", вона має намір просити притулку в посольстві Австрії в Токіо.

"Прошу Міжнародний олімпійський комітет про допомогу. На мене чинився тиск, мене спробували вивезти з країни без моєї згоди, тому я прошу, щоб Міжнародний олімпійський комітет втрутився", — додала легкоатлетка в своєму зверненні.

НОК Білорусі на телеграм-каналі TEAM BY опублікували офіційну заяву про відсторонення Христини Тімановскій. У комітеті відзначили, що прийняли рішення за висновками лікарів через емоційно-психологічний стан атлетки. У зв'язку з цим вирішили, що спортсменка не може брати участь в Оліміаді-2020, а тому скасували заявки на 200-метрівку та естафету 4 по 400 метрів.

Сама ж Христина Тімановська заперечує медичне обстеження. "Це неправда, мене не оглядали лікарі", — цитує її сайт Tribuna.

[ + – ] Христина Тімановскій і японська поліція Фото: tribuna

Напередодні Крістіна Тімановскій на своїй сторінці в "Інстаграмм" розкритикувала НОК через те, що її поставили на естафету 4 по 400 метрів, до якої вона зовсім не готувалася. Зараз публікація видалена, проте пост цитує телеканал "Белсат" :

"Виявляється, що наше "дуже круте начальство" вирішило все, як завжди, за нас", — заявила вона. — "Вони накосячили з дівчатками, у яких не вистачає достатньо тестів, щоб прилетіти на їх першу в житті Олімпіаду — і вони вирішили зробити хід конем і запустити мене в естафету. Клас, хлопці! Молодці!".

До цього писали, що український плавець Михайло Романчук завоював перше "срібло" на Олімпіаді в Токіо. Він обігнав німця Флоріана Велброка, але поступився від американця Роберта Фінке приблизно на секунду.

Писали також, що 30 липня стало "чорним днем" для України на Олімпіади-2020. Жоден з українських спортсменів не зміг завоювати бажану медаль, через що позиції в загальному заліку знизилися.