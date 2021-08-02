Легкоатлетка Тимановська звернеться за польською візою, чоловік спортсменки покинув Білорусь

Польща готова прийняти в себе Христину Тимановську. Влада країни забезпечить білоруській легкоатлетці захист і продовження професійної кар'єри.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку насильно намагалися вивезти з Японії в Білорусь, планує звернутися в посольство Польщі про видачу їй національної візи, повідомив керівник Народного антикризового управління Павло Латушка.

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За його словами, був досягнута домовленість із заступником глави МЗС Польщі Мартіном Пшідачем про надання допомоги білоруській спортсменці Христині Тимановській.

Легкоатлетка, яку зняли з Олімпіади-2020 і намагалися насильно вивезти до Білорусі, поки не зверталася про питання про надання їй статусу політичного притулку на території Польщі.

Павло Латушка зазначив, що після прибуття до Польщі їй буде надано сприяння з боку Федерації легкої атлетики Польщі для організації її візиту та тренувань на території країни. Крім цього, буде розглянуто питання міжнародного захисту.

Інший заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблоньскі підтвердив інформацію, що Варшава готова прийняти у себе легкоатлетку Христину Тимановську.

"Ми ще вчора відреагували на цю ситуацію, коли отримали інформацію. Ми звернулися до представників пані Тимановської, і ми зараз із ними в контакті. В інтересах цієї справи ми не можемо поки уявити більше подробиць крім того, що Польща готова до того, щоб прийняти у нас пані Тимановську, забезпечити їй захист і продовження спортивної кар'єри", — цитує дипломата Білоруський фонд спортивної солідарності.

Гендиректор Sports.ru Дмитро Навоша в ефірі радіостанції "Ехо Москви" повідомив, що чоловік легкоатлетки Христини Тимановської виїхав із Білорусі на тлі скандалу на Олімпійських іграх 2020 на Токіо.

"У Тимановської в Білорусі чоловік. Зараз він звідти виїхав і перебуває в Києві. Наскільки я знаю, Тимановська вилітає до Польщі, і вже там триватиме її спілкування з офіційною владою, і якийсь новий статус вона отримає", — заявив Навоша в ефірі радіостанції.

За словами гендиректора Sports.ru, після скандалу на Олімпіади-2020 Світлана Тимановська вже не перебуває "під ковпаком" влади Білорусі та може самостійно приймати рішення про продовження своєї кар'єри. Ігри в Токіо для легкоатлетки завершені, але кілька країн ЄС, як розповідає Дмитро Навоша, вже запропонували Тимановській свою допомогу.

"Її рішення — продовжувати займатися спортом. Так, ця Олімпіада для неї вже закінчена, але вона молода спортсменка та може продовжувати займатися спортом в іншій європейській країні. Велика кількість країн Європи відразу відреагувала на цю ситуацію. Це взагалі була світова олімпійська новина вчорашнього дня. Словенія, Чехія, Польща зробили пропозицію Тимановській приїжджати, займатися спортом і висловили готовність допомагати в продовженні занять", — підсумував Навоша в ефірі" Ехо Москви ".

Раніше Фокус повідомляв, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську насильно вивозять із Японії. Спортсменці, після критики НОК Білорусі, не озвучили жодних претензій і наказали збирати речі. Христині Тимановській купили квитки та доставили в аеропорт, щоб посадити на рейс у Білорусь через Стамбул, хоча вона заявлена на участь у забігу на 200 метрів 2 серпня.

До цього Фокус розповідав, що український плавець Михайло Романчук завоював перше "срібло" на Олімпіаді в Токіо. Український спортсмен обігнав німця Флоріана Велброка, але поступився американцю Роберту Фінке приблизно на секунду.